El mensaje de Montoya a Chenoa en 'Supervivientes': "Yo no te hubiera hecho la cobra"

La última gala de Supervivientes 2025 ha dejado a la audiencia española un momento digno de debate y recordatorio: uno de los finalistas, con amplia experiencia previa en realities nacionales como La isla de las tentaciones, sorprendió a todos los presente y espectadores al enviar un mensaje cargado de nostalgia y simpatía a una reconocida cantante española. Este gesto, realizado en la recta definitiva del programa, ha generado reacciones en todas las plataformas sociales y abierto nuevas líneas de conversación sobre la intersección de la música, la televisión y la cultura popular española.

Durante el programa de este jueves, el protagonismo no solo estuvo en las pruebas de supervivencia o en las estrategias de los concursantes, sino también en un corte de pelo –impuesto como penitencia a una de las participantes– que acabaría tomando tintes muy mediáticos. Tras el emotivo momento en que una de las concursantes catalanas se emocionó hasta las lágrimas al ver su nuevo look, los presentadores y el grupo de supervivientes no dudaron en bromear sobre a qué personaje o famosa podía parecerse ahora la afectada. Entre comparaciones con figuras internacionales del cine y la cultura pop, como la intrépida Lara Croft o la icónica Amélie, emergió de boca de uno de los compañeros un nuevo parecido: Chenoa.

El presentador, Jorge Javier Vázquez, aprovechó el momento para descubrir la admiración mutua entre parte del elenco y la cantante mallorquina. Pero fue uno de los concursantes, conocido por su espontaneidad y ocurrencias virales, quien subió la temperatura de la velada enviando a cámara un mensaje directo, divertido y sentimental a la artista. El gesto fue respondido con risas y exclamaciones, en lo que ya muchos consideran un nuevo momento memorable de la televisión española.

España lleva más de dos décadas consolidando un modelo televisivo donde los realities y concursos se entrelazan con la vida cotidiana y los referentes culturales. Desde Operación Triunfo en 2001, que marcó un antes y después en la música y televisión española, los participantes de este tipo de espacios han encontrado una plataforma para interactuar, despuntar y, a menudo, generar fenómenos virales más allá de la pequeña pantalla.

Supervivientes 2025 no solo ha mantenido viva esta tradición, sino que ha potenciado la interacción entre famosos de distintos ámbitos y generaciones. El intercambio de guiños, recuerdos y referencias cruzadas es uno de los ingredientes del éxito del formato. No es casualidad que las menciones a figuras como Chenoa o Bisbal prenden rápido en redes y dividen a España en nostálgicos, fans y nuevos espectadores.

La magia de los referentes: Chenoa, Bisbal y una cobra que aún divide opiniones

La gala de este jueves sirvió también para rescatar una de las imágenes más virales de la televisión española: el famoso gesto de la «cobra» entre Chenoa y Bisbal durante el reencuentro de Operación Triunfo hace 9 años. El mensaje de este concursante finalista, dirigido tanto a la cantante como a su excompañero, no ahorró guiños sobre ese episodio.

«Chenoa, mi alma, si me estás viendo… la que tuvo retuvo y estarás divina de la muerte. Si hubieras sido mi fan en su día no te hubiera hecho cobra ni nada'», fueron sus palabras exactas, rematando con una mención lúdica a Bisbal: «'Bisbal, una cobra no se le hace a nadie. ¡Y a Chenoa menos!'». El sentido del humor, mezclado con la reverencia, dejó claro que la cultura pop española está llena de guiños internos que los espectadores no dejan pasar desapercibidos.

Tras el mensaje, Twitter, TikTok y otras plataformas no tardaron en llenarse de fragmentos de la gala, memes y comentarios irónicos. La referencia cruzada entre tres de los realities y galas más vistas en España generó debates, comparaciones y hasta peticiones para nuevos duetos o reencuentros televisivos.