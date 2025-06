El ataque de una soltera de 'First Dates' a Chenoa: «Me quitó el puesto»

En la última entrega de First Dates, el conocido programa de citas en televisión emitido por Cuatro, una soltera protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención de la audiencia. La protagonista, Belén, zaragozana y apasionada de la música, sorprendió a su cita y al público al recordar su experiencia en un casting de Operación Triunfo, afirmando que Chenoa fue quien «me quitó el puesto» y, por tanto, truncó su sueño de entrar en el famoso concurso musical. La noche avanzó mostrando la cita entre Belén y Joaquín, marcada en parte por las referencias a la música y las aspiraciones frustradas de la participante.

Nada más pisar el restaurante, Belén narró que suele hacer amistades con facilidad —«me salen amigos como al de los Donettes»— y explicó a las cámaras que, con el tiempo, se había vuelto muy selectiva en sus relaciones personales. Su recorrido musical comenzó en la infancia, cuando cantaba canciones de Marisol y Mary Poppins en casa, lo que llevó a su madre a matricularla en clases de canto. Tal fue su dedicación, que Belén llegó a presentarse al famoso concurso televisivo: «Me dijeron que para la siguiente», recordó sobre su paso por Operación Triunfo, mientras apuntaba a Chenoa como la persona que finalmente ocupó su lugar.

Durante la velada, la cita de Belén dio para mucho más que anécdotas sobre castings. Joaquín, su acompañante, se mostró interesado y entusiasta en conocer y conquistar a su cita, confesando nada más verla que sintió cierta atracción. No obstante, la impresión de Belén fue bien diferente, afirmando que el perfil de Joaquín —«muy natural, como de Granjero busca esposa, con pinta de padre de colegio y de estar en la AMPA»— no respondía a lo que ella busca en una pareja y llegó a asegurar que «no me gusta».

Joaquín intentó conectar con Belén conversando sobre sus aficiones. Mientras que ella manifestó claramente que lo suyo son los viajes y la música, él compartió su pasión por la lectura, así como su deseo de viajar a Japón, lo cual Belén calificó de 'friki'. La soltera no se sintió cómoda en ningún momento de la conversación, afirmando sin tapujos ante cámaras que «la conversación con Joaquín es absolutamente inútil, insulsa y, para mí, superpavisosa». Aunque Joaquín parecía convencido de que existía química entre ambos, la realidad es que para Belén la situación era diametralmente opuesta.

Durante la cita, Joaquín trató de conquistarla regalándole unos bombones y un dibujo de un tiburón, pero la iniciativa no fue suficiente para cambiar la percepción de Belén. En el momento de la decisión final, Joaquín mostró su entusiasmo y su creencia de haber triunfado, mientras que Belén fue contundente: «Me ha faltado actitud; no es el chico extrovertido, moderno y echado para adelante que busco».