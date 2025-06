La mallorquina Clara Zambudio, en el equipo de David Bisbal de 'La Voz Kids'

La Voz Kids vuelve a tener representación mallorquina. Aunque los equipos del programa todavía no están completos, a la espera de seleccionar los ocho últimos concursantes, Clara Zambudo se ha colado entre los elegidos por David Bisbal. La joven de 15 años interpretó sobre el escenario del programa de Antena 3 la canción Vuelvo a verte de Malú, una actuación impecable con la que logró conquistar tanto a los coaches como al público. Manuel Turizo se giró en escasos segundos, ya que quedó cautivado por la voz de Clara, y poco después Bisbal pulsó el botón. «Me llamo Clara, tengo 15 años, vengo de Mallorca pero soy de Almería», explicaba muy sonriente, y es que ya sabía que entraba en el concurso.

El primero en intentar convencer a la joven fue Turizo: «Tienes un color de voz que me encanta, por eso me di la vuelta tan rápido. Me di cuenta automáticamente». Lola Índigo apoyó a su compañero y animó a Clara a que se decantase por el colombiano: «Manuel se ha dado la vuelta el primero, es muy buen compañero, talentoso...». Por su parte Bisbal felicitó a Clara y le dio la enhorabuena por estar dentro del formato: «Esto es súper sencillo. Estás en La Voz Kids. Vas a venir sí o sí, vas a tirarte aquí una temporadita aquí. Y disfrútalo, tu decisión es tuya y punto».

En ese momento Turizo también quiso alabar las tablas de la mallorquina: «Está claro que estás en un nivel alto en el que sabes manejar tu voz. Así que yo o el que trabaje contigo te vamos a poder exigir para que puedas avanzar en pasos considerables». Finalmente Clara, tras pensarlo unos segundos, eligió unirse al equipo de Bisbal: «Primero de todo muchísimas gracias a los dos por giraros, pero me quedo con David Bisbal». Desde muy pequeña, Clara descubrió que la música era parte de su vida y prácticamente comenzó a cantar casi al mismo tiempo que a hablar. La mallorquina ha cantado en el colegio, en la iglesia y ahora en la televisión, una joven que además compone sus propias canciones e incluso toca varios instrumentos.

La propia Clara ha publicado en su perfil de Instagram imágenes de su paso por las audiciones a ciegas y ha asegurado que afronta este reto con ilusión: «¡Qué bonita es la vida! Le agradezco muchas cosas y una de ellas es haberme dado la oportunidad de cumplir mi mayor sueño. Desde que era pequeña soñé con ir a La Voz Kids». Además, ha añadido que ya se está preparando para las batallas: «Finalmente este sueño se hizo realidad y tuve la suerte de compartir esta experiencia con unos compañeros increíbles que han pasado a ser amigos. Ahora a seguir disfrutando del programa y próximamente las batallas». De este modo Bisbal vuelve a tener a una concursante vinculada a Mallorca, al igual que en 2024. Precisamente Alira Moya, natural de Inca, fue ganadora del talent musical el año pasado.