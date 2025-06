Koldo Royo actualiza cómo se encuentra tras 'Supervivientes': los kilos que ha ganado y el estado de su cáncer

Koldo Royo acudió este sábado al plató de Fiesta y actualizó cómo se encuentra tras su paso por Supervivientes. El chef afincado en Mallorca vivió 57 días en Honduras, casi dos meses en los que logró perder 17 kilos: ahora que ha regresado a España el exconcursante ha confirmado a Emma García que ha recuperado algo de peso. «He cogido cuatro kilos, he recuperado la masa muscular», explicaba el superviviente, que está centrado en su recuperación física. Y es que el vasco, tal y como confesó, sufre sarcopenia como consecuencia de su paso por el reality: «Lo tengo mucho mejor. El pie se me quedó como una aleta muscular. Se te duerme el nervio. Los médicos me dijeron que tuviera cuidado con la bajada de masa muscular».

Desde su expulsión, Royo se ha sometido a estrictos chequeos médicos para saber cómo se encuentra de su cáncer de próstata: «El no comer, quitar azúcar y un tipo de cosas me ha bajado lo de la próstata de ocho a tres. Los dos médicos me dijeron que tuviera cuidado con el tema musculación. Estoy comiendo menos. En octubre tengo otra revisión. Lo que me ha pasado a mí, a otro puede no pasarle. Mi médico me dijo que tuve mucha suerte, pero lo tengo que seguir vigilando. Hay que vigilar, hay que ir al medico». Respecto a las personas que aseguran que tiene doble cara, Koldo se mostró tajante: «Parte oscura, no. Soy más cristalino que la leche. En 57 días todo se ve. Soy de una forma de ser y voy a cumplir 67».

Sobre quién quiere que sea el ganador de esta edición, el chef lo tiene claro: «Apuesto por Álvaro Muñoz Escassi, siempre he dicho que iba a ganar». Koldo también tuvo presentes en esta entrevista a Anita y José Carlos Montoya, de los que no guarda un muy buen recuerdo: «Desde el primer día vi que era una pareja muy tóxica, no es un ejemplo como pareja. Yo no creo que sea una pareja ganadora. Si la gente les vota, lo respeto y me parecerá genial, pero son muy duros. Yo les diría a la gente que les inviten una semana a su casa».

Además, entre risas admitió que cuando hizo el casting no sabía que era para Supervivientes: «No me había preparado porque pensaba que el casting lo había hecho para Pekín Express». Fue el pasado 6 de mayo cuando Koldo llegó a Madrid para participar en la gala de Supervivientes y, en cuanto pudo, viajó hasta la Isla para ver al equipo de oncología de Clínica Rotger. «Mi primera visita y vengo con mi camiseta de Supervivientes. Aquí estoy con las que me han cuidado siempre», comentaba en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram. Unas horas en Mallorca en las que también aprovechó para pasear a su perro Jackie y tomar un café en su bar favorito: Can Frau, del Mercat de Santa Catalina.

En esta breve escapada el chef también compró cuatro ensaimadas de crema en la Pastelería Ángel, dulce que llevó a sus compañeros y al equipo del reality. El vasco reside en Mallorca desde el año 1985 y sus recetas se pueden seguir en ultimahora.es El chef abrió en 1990 el restaurante Koldo Royo en el Paseo Marítimo de Palma, logrando una estrella Michelin. Además, es organizador y alma mater de diversos concursos culinarios, así como presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de las Islas Baleares, (Ascaib).