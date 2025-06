El emotivo reencuentro de Álex Adrover y Patricia Montero en el plató de 'Supervivientes'

Álex Adrover y Patricia Montero se reencontraron la noche de este jueves en el plató de Supervivientes. Aunque el matrimonio ya se pudo ver en Honduras, cuando la actriz visitó al concursante durante su participación en el programa, esta es la primera vez que la pareja se abraza tras la lesión que sufrió el mallorquín en una prueba de recompensa. Durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez protagonizaron un emotivo reencuentro lleno de lágrimas, emoción y mucho amor.

Antes de su entrada en plató, Adrover se encontraba en una sala de espera de Mediaset pero lo que no esperaba era que su mujer le iba a sorprender allí mismo. En un primer momento el presentador intentó engañar al exconcursante: «Tu mujer estaba en plató, pero ya no está». «Sus motivos tendrá, a lo mejor ya no me quiere ver tan cerca, ya no le viene bien esto», respondía entre risas mientras se señalaba el cuerpo. Fue en ese momento cuando Patricia aparecía en la sala y se iba directa a abrazar y besar a su marido.

«¡Te quiero! ¡Bienvenido mi amor! ¡Lo has hecho tan bien, estamos tan orgullosos de ti! Las niñas te mandan muchos besos, no soportan no estar aquí. Te quieren con locura, están deseando abrazarte», decía visiblemente emocionada la monitora de yoga. El propio Álex admitía que era un momento agridulce, ya que estaba contento de volver a casa, pero lamentaba el motivo por el que se había tenido que despedir del reality: «Jorge, esto es una pasada. Por fin estar en casa. Sé que no es el mejor momento, me hubiese encantado seguir una semana más y volver con mis compañeros, porque se han convertido en mi familia».

Eso sí, no podía ocultar la emoción de reencontrarse con su mujer: «Tener a Patricia cerca me llena un montón, así que no hay mal que por bien no venga». Además, aprovechaba para mandar un mensaje de apoyo a sus compañeros: «Sé que Borja y Escassi lo van a dar todo para que el programa tenga lo que se merece, que es una final de escándalo. Y sé que esta edición de Supervivientes 2025 la va a tener». Poco después el actor entraba en plató, donde era recibido por los aplausos del público y por Jorge Javier, que le felicitó por su paso por el programa.

Álex se vio obligado a abandonar el programa de supervivencia el martes tras la lesión que sufrió durante la prueba de recompensa. El actor sufrió una luxación de rótula derecha y tras ser atendido por el equipo médico, el programa decidió que no podía continuar con su aventura en el reality. «La lesión de Álex requiere el uso de un inmovilizador durante cuatro semanas, seguido de rehabilitación y nueva valoración. Esto hace imposible su continuidad en el programa», explicó Carlos Sobera en Tierra de Nadie. La noticia fue recibida con tristeza pero también con comprensión por parte del mallorquín.