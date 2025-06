La cara de sorpresa de Álex Adrover al ver su impactante cambio físico tras 'Supervivientes': «En mi vida he estado así»

El mallorquín Álex Adrover se vio obligado a abandonar Supervivientes el martes tras la lesión que sufrió durante la prueba de recompensa. El actor sufrió una luxación de rótula derecha y tras ser atendido por el equipo médico el programa decidió que no podía continuar con su aventura en el reality. «La lesión de Álex requiere el uso de un inmovilizador durante cuatro semanas, seguido de rehabilitación y nueva valoración. Esto hace imposible su continuidad en el programa», explicó Carlos Sobera en Tierra de Nadie.

La noticia fue recibida con tristeza pero también con comprensión por parte del mallorquín. El actor asumía con serenidad la decisión: «Después de todo lo que he sufrido y el gran trabajo del equipo médico, no me queda otra que aceptar su recomendación. No quiero arriesgarme a una lesión que me afecte a largo plazo». Desde el plató su mujer Patricia Montero le dedicaba unas bonitas palabras: «Eres un maestro. Estamos tremendamente orgullosos de ti. Has dado una lección de humanidad. Bravo. Te amo».

Álex reacciona a su aspecto actual tras su paso por Honduras 🏝️ #SVÚltimaHora

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/mrm5MavYqW — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2025

Ahora, ya fuera del reality, el exconcursante ha podido ver su impactante cambio físico tras casi tres meses en los Cayos Cochinos. Aunque muchos de sus compañeros ya le habían transmitido su notable pérdida de peso, en ningún momento se esperaba la imagen que recibió a través del espejo. «Entiendo lo que decía mi compañero que parecía un médico loco», aseguraba al mirar su reflejo. «Se puede ver en mi cuerpo la experiencia, lo dura que ha sido. En mi vida me he visto así», decía mientras se soltaba la melena.

Poco después disfrutaba de una ducha de agua dulce, momento que aprovechó para hacer una de las cosas que más deseaba: limpiarse la barba. Además pudo degustar una primera gran comida con una gran variedad de opciones: hamburguesa, pizza, cachopo, dulces... Un gran banquete en el que tuvo muy presente a los supervivientes que siguen en el concurso y más en concreto a sus amigos Álvaro Muñez Escassi y Borja González: «Llevamos 3 meses pensando en cada sitio al que vamos a ir».

La reacción del actor mallorquín recuerda a la que tuvo su compañero de edición, Koldo Royo. El chef vasco afincado en Mallorca no pudo ocultar su sorpresa al ver su impactante cambio físico: «¡Estoy negro! ¡Cómo tengo las rodillas! ¡He perdido mogollón! ¡Mi mujer va a estar encantada con el cambio!», aseguraba al mirarse en el espejo. «Estoy mejor de lado que de frente. ¡Vaya barrizal que tengo! De cara no estoy mal la verdad. Habré perdido 14 o 15 kilos. Pensaba que Álex Adrover y Escassi habían perdido, pero yo... he perdido mucho», decía entre risas.

Tras la marcha de Adrover, Supervivientes se queda sin representación mallorquina. Este jueves uno de los cinco nominados (Anita, Damián, Escassi, Montoya o Pelayo) dirá adiós a sus opciones de victoria en plena recta final de la aventura. Además, los concursantes afrontarán uno de los clásicos acontecimientos de la etapa decisiva del reality, la mudanza por sorpresa a Cayo Paloma, y disputarán un nuevo juego de líder que volverá a ser determinante en la siguiente ronda de nominaciones.