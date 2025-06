Álex Adrover, obligado a abandonar 'Supervivientes' entre lágrimas por una grave lesión

El actor mallorquín Álex Adrover ha tenido que abandonar su participación en el popular programa de televisión Supervivientes tras sufrir una grave lesión en la rodilla derecha. El incidente tuvo lugar durante la gala del pasado domingo en la prueba de recompensa, una de las más exigentes físicamente del concurso, que se emite en Telecinco desde Honduras.

En medio de la competición, Adrover cayó al suelo de forma aparatosa, y tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios médicos del programa. La tensión fue palpable tanto entre sus compañeros de aventura como en el plató, donde la presentadora Sandra Barneda informó poco después del primer parte médico: «Álex presenta una luxación de rótula derecha, que ha sido reducida, pero que deberá ser valorada por los traumatólogos con pruebas adicionales para decidir si puede continuar en el programa».

Durante las horas y días posteriores, el mallorquín fue sometido a diferentes pruebas diagnósticas, incluyendo rayos X y una resonancia magnética, para determinar el alcance real de la lesión. Mientras permanecía en la cabaña médica, el actor mostró una actitud positiva, aunque reconocía sentirse limitado físicamente: «Estoy sin dolor, que ya es mucho después de lo vivido. Me siento con una limitación muy grande, pero con ganas de seguir luchando. Eso sí, esperaré lo que diga el equipo médico. Me fío plenamente de ellos».

La escena más emotiva de la gala llegó cuando Álex fue trasladado a la palapa para conocer la decisión definitiva sobre su futuro en el concurso. Al llegar, fue recibido con un cálido aplauso por parte de sus compañeros, que se pusieron en pie para darle ánimos. Poco después, Carlos Sobera leía el informe final de los médicos: «Álex Adrover ha sufrido una luxación de rótula derecha, que requiere el uso de un inmovilizador durante cuatro semanas, seguido de rehabilitación y nueva valoración. Esto hace imposible su continuidad en el programa».

La noticia fue recibida con tristeza pero también con comprensión. El propio Adrover, visiblemente emocionado, asumía con serenidad la decisión: «Después de todo lo que he sufrido y el gran trabajo del equipo médico, no me queda otra que aceptar su recomendación. No quiero arriesgarme a una lesión que me afecte a largo plazo».

Desde el plató en Madrid, su esposa, la actriz Patricia Montero, le dedicó unas sentidas palabras: «Eres un maestro. Pase lo que pase, estamos tremendamente orgullosos de ti. Has dado una lección de humanidad. Bravo. Te amo». El actor, en respuesta, aprovechó para tranquilizarla y agradecerle su apoyo: «Estoy bien, sin dolor, y eso ya es un tesoro. Te quiero. Te amo».

Carlos Sobera cerró el momento destacando la actitud del mallorquín durante su paso por el programa: «Has sido un concursante extraordinario, con un corazón noble y capaz de mediar en los momentos más tensos. Tu paso por esta edición ha sido tan valioso como el de cualquier otro participante».