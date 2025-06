Álex Adrover desvela cuál es su momento favorito del día en 'Supervivientes'

Los concursantes de Supervivientes se han enfrentado a una de las preguntas clásicas del programa de Telecinco: «¿Cuál es tu momento favorito del día?». Los participantes han destacado la repartición de comida, la hora de cenar, el amanecer y el atardecer, pero Álex Adrover se ha decantado por una actividad muy distinta. «Ese momento buceando... la satisfacción de sacar un pescado grande es el mejor momento del día», ha asegurado el mallorquín, tal y como publica este martes Telecinco en su página web. Adrover vive un momento complicado, y es que el domingo tuvo que ser evacuado de urgencia durante la prueba de recompensa: el actor sufrió una aparatosa caída cuando se enfrentaba a José Carlos Montoya y el equipo médico le tuvo que sacar del agua en camilla.

«Quiero que estéis tranquilos, parece que se ha hecho daño en la rodilla. Todo el equipo médico se ha metido en el agua, le han sacado en una camilla y le están atendiendo ahora mismo en las mejores condiciones, como siempre», explicaba Laura Madrueño desde los Cayos Cochinos. «Estoy muy bien atendido, por los mejores profesionales, me han dado lo que me tenían que dar. Noto la rodilla dolorida, pero estoy esperanzado. Quiero ponerme a caminar y a ver cómo funciona mi rodilla», aseguraba el mallorquín desde la cabaña médica, pero tras conocer que el expulsado de la noche era Damián Quintero el concursante volvió a necesitar asistencia.

«Álex presenta una luxación de rútula derecha, que ha sido reducida, pero que va a tener que ser valorada por los traumatólogos tras la realización de pruebas pertinentes para estudiar su continuidad o no en el programa», transmitía Sandra Barneda desde el plató. Por su parte Patricia Montero mostraba en sus redes sociales su preocupación por su marido: «Me estáis mandando mucho amor. Estoy bien, un poco asustada». Además, compartía una fotografía en la se veía al mallorquín en Supervivientes: «Lo que daría ahora por abrazarte mi amor. Te mando mi fuerza, mi energía y mi alma. Te amo».

Patricia se reencontró con Álex la semana pasada, cuando se dieron un apasionado beso mientras no podían contener las lágrimas. «Necesitaba verte, ¿te has vuelto loca? Cuánto echaba de menos estos besos», decía el concursante sin soltar a su pareja. Patricia, por su parte, no podía ocultar su sorpresa al ver el gran cambio del padre de sus dos hijas: «Qué bueno estás. Estás muy flaco, mi amor. Cada día me gustas más». Aunque Patricia espera que su marido aguante hasta la final del concurso, ya ha revelado el plan que tendrán cuando Adrover regrese a España.

El matrimonio dedica parte de su vida al yoga e incluso ha creado una comunidad llamada Yogimi en la que imparten clases de meditación, ofrecen retiros y venden ropa y artículos para practicar deporte. Cuando la aventura del mallorquín en Honduras llegue a su fin, Patricia y Álex tienen previsto llevar a cabo un retiro en Mallorca del 17 al 20 de julio en un refugio rodeado de naturaleza, con vistas a la Serra de Tramuntana.