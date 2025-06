Álex Adrover, evacuado de urgencia en 'Supervivientes': «Le han sacado en una camilla»

Álex Adrover vivió este domingo una noche complicada en Supervivientes. Durante la prueba de recompensa sufrió una aparatosa caída por la que tuvo que ser evacuado: el mallorquín se enfrentaba a José Carlos Montoya y el exconcursante de La isla de las tentaciones tomaba la delantera y vencía al actor, que caía al mar y se quejaba de que se había hecho daño. A los pocos minutos la presentadora desde los Cayos Cochinos, Laura Madrueño, informaba de que Álex había sido evacuado. «Quiero que estéis tranquilos, parece que se ha hecho daño en la rodilla. Todo el equipo médico se ha metido en el agua, le han sacado en una camilla y le están atendiendo ahora mismo en las mejores condiciones, como siempre», explicaba la comunicadora.

«Por favor, mantened la calma. Siempre lo pasamos fatal, no os preocupéis, sabéis que estáis con el equipo médico y que está controlado», añadía. Ya desde la cabaña médica, Adrover puedo hablar con Sandra Barneda y explicarle cómo se encontraba: «Estoy muy bien atendido, por los mejores profesionales, me han dado lo que me tenían que dar. Noto la rodilla dolorida, pero estoy esperanzado. Quiero ponerme a caminar y a ver cómo funciona mi rodilla». «Nosotros también esperamos que te puedas incorporar a la Palapa y serán los médicos los que te van a dar el diagnostico de cómo está esa lesión de rodilla y qué gravedad tiene», le decía la presentadora.

Álex Adrover sufre una grave lesión en la rodilla durante una prueba en #Supervivientes2025 ▪️El concursante ha sido evacuado del agua en camilla por el equipo médico y su futuro en el concurso queda en el aire#ConexiónHonduras13 pic.twitter.com/EwIDyVUqSw — telemagazine (@telemgzn) June 1, 2025

Momentos después Álex, que estaba nominado, regresaba a la Palapa y es que la noche de este domingo hubo una expulsión sorpresa que acabó con Damián Quintero fuera del programa. A pesar de que el mallorquín notó una mejora, finalmente tuvo que volver a pedir atención médica. Tras conocer el nombre del expulsado, Barneda daba a la audiencia una nueva información: «Si Álex estaba expulsado, pues se le expulsaba y abandonaba la aventura. Pero si Álex se salvaba, dependiendo del parte médico, veríamos si se pausaba o no su experiencia».

De este modo Adrover tendrá que esperar para saber cuál será su futuro en el concurso: «Álex presenta una luxación de rútula derecha, que ha sido reducida, pero que va a tener que ser valorada mañana por los traumatólogos tras la realización de pruebas pertinentes para estudiar su continuidad o no en el programa», comunicaba Barneda. Por su parte Patricia Montero mostraba en sus redes sociales su preocupación por su marido: «Me estáis mandando mucho amor. Estoy bien, un poco asustada».

Además, compartía una fotografía en la se veía al mallorquín en Supervivientes: «Lo que daría ahora por abrazarte mi amor. Te mando mi fuerza, mi energía y mi alma. Te amo. Hoy soñaré con tu recuperación». La de este domingo fue una noche complicada para el programa ya que al finalizar la gala también se vieron sorprendidos por una gran tormenta, motivo por el que la prueba de líder y las nominaciones no se celebraron. De este modo, tocará esperar hasta el martes para conocer los concursantes que saltarán a la palestra.