David Broncano reta a Yolanda Ramos a decir 'visca Mallorca' con acento mallorquín: «Bueno, más o menos»

Yolanda Ramos acudió este jueves al programa de La1 La Revuelta para promocionar 'Viaje de fin de curso: Mallorca', película que protagoniza y que ya está disponible en Prime Video. La humorista entró muy sonriente en el escenario y ya advirtió a David Broncano: «Hoy sí que vengo a promocionar una película. La película es muy interesante». Justo cuando decía estas palabras, una persona del público intervino y gritó «Visca Mallorca!», momento que el presentador aprovechó para retar a su invitada.

«Tú eres catalana, ¿no? ¿Cómo pronunciarías 'visca Mallorca' con acento mallorquín?», le proponía entre risas. La actriz tiró del humor que le caracteriza e intentó 'imitar' el acento de la Isla con un dudoso resultado, aunque parece que convenció de Broncano: «Bueno, más o menos... La 'a' es un poco así...». Entonces Ramos pedía poder promocionar ya su trabajo: «Cuando pueda hablar... yo no puedo más...Es una película interesantes porque es parte de una historia real donde unos niños que fueron de fin de curso a Mallorca se quedaron confinados en un hotel».

Además, animó a los padres con hijos adolescentes a ver la ficción este fin de semana: «Han querido recrear esta historia con algunas diferencias y es una pasada. Yo encuentro que el producto está muy bien, hace un bien social para las familias y para que vean más películas para adolescentes. Es una película muy fácil de ver». Una entrevista en la que Ramos también explicó cómo es vivir con TDA con 56 años, trastorno del que ha sido recientemente diagnosticada.

«Quiero hablar de esto porque muchos psiquiatras y psicólogos dicen 'bueno, es que ahora lo están etiquetando todo', pero lo que es ahora TDA, antes era vaga... Mi padre me decía 'zángana', que se ve que es una abeja o una avispa, el que no hace nada. Me encanta que ahora sean etiquetas, antes eran insultos y, realmente, te deja secuelas», reflexionaba. Respecto al dinero que tiene en el banco, la actriz intentaba no dar muchos detalles: «La gente me ve y se piensa que tengo mucho dinero y tengo muy poco. Es verdad que, gracias al público sobre todo y a la gente que me contrata, me he podido comprar una casita en Cádiz y la he reformado».

'Viaje de fin de curso: Mallorca' es una película inspirada en el confinamiento de 249 estudiantes en el hotel Palma Bellver del Paseo Marítimo tras detectarse un macrobrote de coronavirus. «2021. Tras pasar un año de confinamiento, un grupo de estudiantes de bachillerato y sus dos profesoras inician un viaje de fin de curso a Mallorca. Este planazo supone la última oportunidad que tienen de estar todos juntos, recuperar el tiempo perdido, poder divertirse como nunca lo han hecho y despedir está loca etapa de sus vidas. Sin embargo, un nuevo brote de coronavirus trunca todos sus planes y les obliga a quedarse encerrados en las habitaciones del hotel. Más de 50 alumnos, 2 profesoras, un hotel y muchos, muchos minibares… ¿Qué podría salir mal?», apunta la sinopsis.

Yolanda Ramos interpreta a Ortrud, la profesora del grupo de estudiantes, y está acompañada por Berta Castañé en el papel de Gala; Sara Vidorreta como Nicky; Claudia Roset es Sam; Nadia Vilaplana interpreta a Rebecca; Diego Garisa es Mario, Martí Cordero es Benja y Aiden Botía es Toto. Producida por Zeta Studios, está dirigida por Paco Caballero (Invisibles, Amor de madre) y Eric Navarro (Papá o Mamá, Loco por ti) y Natalia Durán (A muerte, Loco por ti) son los guionistas. La producción está a cargo de Antonio Asensio y Paloma Molina junto a Xavi Toll como productor ejecutivo.