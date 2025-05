El presidente de RTVE solo retirará 'La Familia de la Tele' cuando «no dé más de sí»

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado su intención de renovar 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas' por «la buena marcha» de ambos programas y el crecimiento de audiencia que han tenido, y ha asegurado que sólo retirará a 'La familia de la tele' cuando tenga el convencimiento profesional de que «no da más de sí».

Así lo ha avanzado el presidente de la Corporación en su comparecencia en la comisión de control parlamentario de RTVE en la que ha sido preguntado por estos programas, criticados por los diputados y senadores del PP y Vox, que le han recordado que también han sido cuestionados por los trabajadores del ente público. La respuesta de López a las críticas ha sido clara porque dice estar convencido de que 'Malas lenguas' está ayudando a combatir la desinformación, y de que el hecho de que lo presente Jesús Cintora es «un elemento añadido bueno para trabajar en esa línea de combatir los bulos».

Ha defendido la buena marcha de este programa, y la de 'Mañaneros', que tras dos años y medio desde que comenzó, y con cambios y ajustes, ya ha logrado liderar algunas mañanas. «Eso no lo hemos construido en tres tardes. Necesitamos tiempo. Lo que pasa es que es muy difícil construirlo cuando se vive bajo el ataque permanente, por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública», ha replicado a los parlamentarios de la oposición a quien les ha advertido de que tiene «bastante paciencia con los programas».

Y ha dicho tenerla cuando ha salido a colación el devenir de 'La familia de la tele'. Para retirarlo de la parrilla tendría que tener la convicción de que «no tiene ninguna posibilidad de remontar desde el punto de vista de audiencia», y a día de hoy no la tiene, aunque no ha descartado que a lo mejor la tenga dentro de un mes.

En defensa del programa vespertino, y ante las críticas por su audiencia, López ha dicho que el primer tramo del mismo registra en estos momentos un 7,4 % de cuota de pantalla y el segundo, un 6,5 %, pero que la tarde ha subido al 10 % por el buen comportamiento de las series. Según López, prefiere equivocarse «a no intentarlo», porque cuando uno comete un error, en su opinión, «se corrige y no pasa nada».

Por eso ha insistido: «Cuando tenga el convencimiento profesional, no el político, ni de otro orden, ni la presión por parte de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal, en el momento que yo tenga ese convencimiento de que el programa no da más de sí, no tenga ninguna duda de que yo lo retiraré de la parrilla», ha concluido.