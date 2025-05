Broncano carga contra Melody por «banalizar» la salud mental y rechaza disculparse

El presentador de 'La revuelta' David Broncano ha rechazado pedir perdón a la representante española en Eurovisión 2025, Melody, que se mostró «un poquito dolida» por los comentarios que se realizaron en el programa de TVE, a la vez que ha reprochado a la cantante que utilice «la carta de la salud mental». «No nos vamos a disculpar en ningún momento», ha zanjado el cómico en una intervención en 'La revuelta', con la que ha respondido a la artista sevillana, quien el día antes aseguró que no iría como invitada al programa de Broncano porque no se le respetó.

«Estoy abierta a unas disculpas porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar también», espetó Melody. Además, afirmó que le dolió «un poquito» que algunos compañeros de la misma cadena (RTVE) hayan hecho comentarios «un poco despectivos» hacia ella y su actuación. «Cuando yo he pedido algunos días de descanso, creo que por encima de todo también está la salud mental. Y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo, y que necesitase tiempo», lamentó.

Al hilo, Broncano ha relatado que Melody canceló la entrevista que tenían prevista en 'La revuelta' tras su participación en Eurovisión. El presentador ha explicado que trataron en el programa el mal resultado de la artista en el certamen europeo tirando de ironía, reconociendo además que Melody ha sentido presión tras su actuación y la posterior antepenúltima posición en Eurovisión. «Pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera», ha querido aclarar Broncano, que también ha recordado que deseó a la cantante que se recuperase tras su paso por el festival europeo.

Asimismo, ha afeado a Melody que aluda a la salud mental para justificar el no acudir a 'La revuelta' como invitada. «Utilizar la carta de la salud mental, como si fuese una carta blanca, cuando algo te molesta que te ha dicho alguien, o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías (...) Creo que banaliza los problemas de salud mental de un montón de gente que sí que tiene problemas de salud mental reales», ha zanjado.

La cantante afirmó, en una rueda de prensa desde los estudios de RTVE en Prado del Rey, que no se plantea asistir como invitada a 'La Revuelta': «Voy a ir a los programas donde se me respete y me den mi sitio como artista». Melody, en cambio, sí que acudirá al plató de 'El hormiguero' el próximo miércoles 4 de junio, según ha anunciado Pablo Motos durante la emisión del programa este martes. «Hablaremos de Eurovisión y de todo», ha avanzado el presentador de Antena 3. La cantante sevillana ofreció este lunes su primera rueda de prensa desde los estudios de RTVE en Prado del Rey tras quedar en la antepenúltima posición en el Festival de Eurovisión, con tan solo 37 puntos, y después de haber cancelado su presencia mediática durante una semana para descansar. La representante española evitó hablar abiertamente de la participación de Israel en el certamen.

«De temas políticos no puedo hablar porque, por contrato, se me prohíbe y el único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz», aseguró. Antes las afirmaciones de Melody, desde RTVE aclararon después que «en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos». Melody sí que subrayó que, «por encima de todo», lo que más desea en el mundo es que «haya amor, que haya paz y que ojalá esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acabasen, porque de verdad eso no debería de existir». «Los derechos de las personas están por encima de todo», enfatizó.

La representante española se mostró «orgullosa» de su actuación, pero añadió que volvería al festival con «otras condiciones». «Me encanta que haya podido hacer esta actuación y que me avale mi arte, mi música y mi talante, porque hay que tener mucho talante a la hora de hacer esta actuación. Y, por supuesto, mi talento, que nunca me la doy de nada y también hay que decirlo, que lo he hecho muy bien», defendió.