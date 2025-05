Una mallorquina logra sentarse en la bañera de Broncano con su surrealista aventura por Madrid: «Lo hemos encontrado en la basura»

El último programa de La Revuelta tuvo un inesperado giro gracias a una espectadora mallorquina que terminó ocupando la emblemática bañera del plató de TVE. ¿La razón? Según explicó Sergio Bezos, encargado del preshow, fue seleccionada simplemente «por maja». «No sabemos ni cómo se llama ni a qué se dedica, pero tiene una buena anécdota», añadió.

Y no decepcionó. Desde dentro de la bañera, la invitada relató una historia tan caótica como divertida sobre su llegada a Madrid. «Nos han robado la mochila. Somos de Mallorca, hemos venido de viaje a ver el programa. Nos han robado el bolso en un sitio que se come muy bien, era muy sano. Una se ha ido a pagar, la otra al baño, otra le ha dicho ‘guárdame la mochila’... descoordinación de chicas menopáusicas", comenzó contando entre risas.

La historia continuó con un inesperado giro detectivesco digno de una serie de televisión: «Hay una que mira mucho el CSI y ha dicho ‘vamos fuera y vamos a intentar llamar, seguro que la han tirado’. Y otra ha dicho: ‘vamos a llamar’. Entonces ha empezado a sonar dentro de un contenedor». Finalmente, lograron recuperar la mochila con todas sus pertenencias intactas. «Nos han dicho que creen que somos las primeras que han recuperado una mochila en Madrid», concluyó.

La anécdota desató las risas en el plató y dio pie a que Grison, colaborador habitual del programa, compartiera su propia experiencia: «El otro día me robaron el móvil y me lo devolvieron por ser yo. Me llega uno y me dice ‘tú eres el del programa ese’ y me lo devuelve. Me dice: ‘vaya susto, ¿eh?’». A lo que Broncano no dudó en responder: «No es fácil ser Grison». Una noche más, La Revuelta demostró que, en la bañera del preshow, cualquier cosa puede pasar —sobre todo si vienes de Mallorca y tienes una buena historia que contar.