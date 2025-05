Patricia Montero ejerce de presentadora en 'Supervivientes': «Podría sustituir a Laura Madrueño»

Supervivientes ha escuchado a la audiencia y en el último programa de Tierra de Nadie la actriz Patricia Montero ha ejercido durante unos minutos de presentadora, tal y como pidieron los usuarios en redes sociales el pasado domingo. La profesora de yoga ha viajado hasta Honduras para sorprender a su marido, el mallorquín Álex Adrover, y su intervención en directo conquistó al público hasta el punto que los usuarios pidieron en redes sociales que la alicantina sea la nueva presentadora desde los Cayos Cochinos, en lugar de Laura Madrueño.

«Deberían cambiar a Laura Madrueño por Patricia, es un amor», «Lo bien que me cae Patricia Montero. Podría sustituir a la Madrueño no?», «Oye, no os parece Patricia perfecta para presentar el programa en lugar de Laura Madrueño? Yo lo veo, le queda bien estar ahí», «Patricia tiene cara y porte de presentadora de Supervivientes en Honduras» o «He leído a varios de aquí comentar que Patricia luce como presentadora de SV en Honduras, no podría estar más de acuerdo», es una muestra de los comentarios que se pudieron leer en X.

Ese momento en el que ves imágenes de tu hijo, después de estar meses sin verlo (todos siempre dicen que se les olvida la cara). Y más en una edad tan temprana, en la que los cambios son más fuertes. Este momento de Borja ha sido enternecedor y muy emotivo🥺💔#TierraDeNadie11 pic.twitter.com/PVl6CoW2oP — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 20, 2025

Tras este aluvión de mensajes la organización ha decidido que Patricia, que aún sigue en Honduras, fuese la encargada de mostrar a Borja un vídeo de su hijo, un momento en el que la actriz demostró sus dotes ante la cámara. Mientras el concursante veía al pequeño, apareció por detrás su pareja Ana y ambos se fundieron en un abrazo. Por su parte Patricia se reencontró con Álex el domingo, cuando se dieron un apasionado beso mientras no podían contener las lágrimas.

«Necesitaba verte, ¿te has vuelto loca? Cuánto echaba de menos estos besos», decía el concursante sin soltar a su pareja. Patricia, por su parte, no podía ocultar su sorpresa al ver el gran cambio del padre de sus dos hijas: «Qué bueno estás. Estás muy flaco, mi amor. Cada día me gustas más». El mallorquín semana tras semana va sumando apoyos y ya suena como uno de los nombres favoritos para ganar el concurso, aunque se encuentra entre los nominados junto a Joshua y Pelayo.

Aunque Patricia espera que su marido aguante hasta la final del concurso, ya ha revelado el plan que tendrán cuando Adrover regrese a España. El matrimonio dedica parte de su vida al yoga e incluso ha creado una comunidad llamada Yogimi en la que imparten clases de meditación, ofrecen retiros y venden ropa y artículos para practicar deporte. Cuando la aventura del mallorquín en Honduras llegue a su fin, Patricia y Álex tienen previsto llevar a cabo un retiro en Mallorca del 17 al 20 de julio en un refugio rodeado de naturaleza, con vistas a la Serra de Tramuntana.