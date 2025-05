Críticas a 'Supervivientes' por lo ocurrido con Patricia Montero: «Como se pasan»

Patricia Montero sorprendió este domingo a Álex Adrover en Supervivientes. La actriz viajó hasta Honduras para reencontrarse con su marido, un emotivo momento en el que ambos se dieron un apasionado beso mientras no podían contener las lágrimas. «Necesitaba verte, ¿te has vuelto loca? Cuánto echaba de menos estos besos», decía el concursante sin soltar a su pareja. Patricia, por su parte, no podía ocultar su sorpresa al ver el gran cambio del padre de sus dos hijas: «Qué bueno estás. Estás muy flaco, mi amor. Cada día me gustas más».

Un bonito reencuentro que se produjo tras una larga espera, ya que Patricia tuvo que mantenerse al sol en una plataforma circular sobre el mar. Aunque la actriz no dijo nada al respecto, la audiencia sí que ha criticado en la red social X esta actitud por parte del programa de Telecinco: «¿De verdad que tienen a Patricia Montero en la rueda desde que salió en pantalla? Pero, ¿qué quieren matarla o asarla?», denunciaba un usuario. Pero este comentario no ha sido el único, ya que han sido muchos los que han mostrado públicamente su malestar.

Tras esta espera, llegaba Álex a la playa con los ojos vendados, momento en el que Laura Madrueño le desvelaba que le esperaba una sorpresa:

QUÉ CUAJO TIENE EL PROGRAMA DE HACERLE ESO.#ConexionHonduras11 pic.twitter.com/MEVzx4NpIl — Luziferina666 (@luziferina666) May 18, 2025 Tras esta espera, llegaba Álex a la playa con los ojos vendados, momento en el que Laura Madrueño le desvelaba que le esperaba una sorpresa: «Si te mantienes ocho minutos en el duelo al sol, vas a tener una recompensa en forma de comida. Creo que te deberías quitar la venda a ver cómo ves el reto». En ese momento Patricia se saltó todas las normas y bajó de la plataforma para abrazar a su pareja. «Cada día me sorprende más, sabía que lo iba a hacer bien, pero viéndole fiel a sus valores... eres impresionante. Era un sueño para él desde niño y teníamos que apoyarle», explicaba a la presentadora. Tras este reencuentro, el matrimonio se sometió al duelo del sol para poder disfrutar de una cena juntos, ocho minutos de prueba que ambos aprovecharon para dedicarse unas bonitas palabras. «He tenido mucho tiempo para pensar, necesito parar el tiempo contigo, he venido a aprender esto», reflexionaba el superviviente, palabras que la profesora de yoga compartía: «Lo sé, paremos el tiempo, miremos a nuestras hijas con los ojos todavía más abiertos, ya hemos ganado. Lo quiero todo contigo». Álex afronta una semana complicada, ya que es uno de los nominados junto a Joshua, Pelayo y Borja. El mallorquín semana tras semana va sumando apoyos y ya suena como uno de los nombres favoritos para ganar el concurso. Aunque Patricia espera que su marido aguante hasta la final del concurso, ya ha revelado el plan que tendrán cuando Adrover regrese a España. El matrimonio dedica parte de su vida al yoga e incluso ha creado una comunidad llamada Yogimi en la que imparten clases de meditación, ofrecen retiros y venden ropa y artículos para practicar deporte. Cuando la aventura del mallorquín en Honduras llegue a su fin, Patricia y Álex tienen previsto llevar a cabo un retiro en Mallorca del 17 al 20 de julio en un refugio rodeado de naturaleza, con vistas a la Serra de Tramuntana.