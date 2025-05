La vida personal de la madre de Álex Adrover de ‘Supervivientes’: una inglesa con corazón mallorquín a la que le apasiona la cocina

Mientras Álex Adrover está en Supervivientes, su madre se ha convertido en el gran apoyo de Patricia Montero. Precisamente en el photocall de los premios 'Yo dona' la actriz aseguraba que la mujer que le inspira en su día a día es su suegra: «Me encanta ella. La verdad es que es una luchadora, es fuerte, es cariñosa. La admiro un montón, aparte de que la quiero mucho, es una buena suegra». Pero, ¿quién es la madre del mallorquín?

Nicky Stobart, inglesa de nacimiento pero residente en Mallorca, es una amante de la naturaleza. El propio Álex explicaba en una entrevista concedida a este periódico en el año 2008 que compartía un huerto con su madre: «Me ocupo de comprar y montar los tubos de goteo y la familia es la que recoge los tomates, cebollas y pimientos». Unas hortalizas que seguro que Nicky utiliza para preparar sus platos, ya que es cocinera. «Mami, tu profesión de cocinera siempre fue un juego para mí y hacer los deberes encima de los fogones marcó en mí un apasionado de la cocina», publicaba el actor en sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su madre.

Un trabajo que despertó a Álex el interés por la cocina: «Tus platos pasan de ser un arte a magia. Gracias por seguir compartiendo tus secretos conmigo». Tal fue la influencia de su madre que incluso el actor participó en la cuarta edición de Masterchef Celebrity. El mallorquín concursó junto a Tamara Falcó y, a pesar de las enseñanzas de su progenitora, se convirtió en el sexto expulsado. «Me da pena porque me hubiese gustado avanzar un poco más en el programa por el aprendizaje, porque a mi la cocina me fascina», lamentó.

Nicky también ha compartido sus conocimientos en cocina con su nuera y sus seguidores, e incluso ha colaborado en alguna de las publicaciones de la influencer: por ejemplo participó en un vídeo en el que cocinaban una masa quebrada. La inglesa también es una amante de la arte, hasta el punto que incluso pinta cuadros, como el que subió su propio hijo en Instagram. Todas estas publicaciones demuestran que Nicky es una pieza fundamental de la vida de Álex y Patricia, hasta el punto que fue una de las protagonistas de su boda.

Stobart pronunció uno de los discursos de la celebración, momento que aprovechó para recordar cómo conoció a su nuera: «Conocí a Patry y yo la acepté y la miré, siempre he sido una madre de mirar y decir: 'Buenos días, ¿qué tal? Con el tiempo me di cuenta de que era una mujer con un carácter muy muy fuerte, muy especial. Al principio fue difícil de entender, pero de repente un día abrió su corazón y me di cuenta de lo sensible que es, pero se hace la dura, tiene una coraza. Es inteligente. Demasiado inteligente para mi gusto: ¡peligro mortal para Álex! Ya me entendéis, ¿no? Yo ya veía el peligro venir», un discurso que demuestra el carácter de la inglesa.

Y es que el cariño que tiene Patricia por su suegra es indiscutible, ya que ambas se conocieron en un momento muy complicado para la profesora de yoga: «Querida Nicky, conocerte fue uno de esos regalos inesperados que te da la vida. Hace 17 años, llevaba pocos meses con Álex y me llevó a Mallorca: me enseñó la isla, me presentó a su madre, 'mi futura suegra' y, como regalo final, me llevó a una cala secreta impresionante. Yo venía completamente rota: mi mamá estaba muy, muy enferma, pasando por un cáncer, y yo apenas me sostenía por dentro. Me veo reflejada en ti: en cómo has vivido, en cómo sientes, en cómo te comunicas, en cómo cuidas y luchas por los tuyos. En cómo me acompañaste durante la enfermedad de mi madre. En cómo me abrazaste, me apoyaste, me quisiste. Te quiero y admiro, Nicky. Eres y serás una mamá para mí», escribía en una publicación que le dedicó el Día de la madre.