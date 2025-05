La reacción de Patricia Montero y su entorno a la salvación de Álex Adrover en 'Supervivientes'

Álex Adrover se convirtió la noche de este jueves en el primer salvado de la noche en Supervivientes en una gala en la que Manuel González acabó siendo el último expulsado del programa. El amigo y defensor del mallorquín en plató, Sergio, no dudó en destacar las cualidades humanas del concursante: «Es una persona que ayuda, es una persona vitamina», aseguraba ante las cámaras de Telecinco. Patricia Montero, por su parte, también vivió esta nominación con una gran expectación.

La actriz apoya a diario en sus redes sociales a su marido y este jueves ha compartido en sus historias de Instagram un vídeo en el que se puede ver como ella, acompañada por un grupo de amigos, escucha el veredicto de la audiencia. Con muchos nervios, Patricia mira la televisión de un bar y, al escuchar que su pareja es el salvado, pega un grito, levanta los brazos y abraza a sus acompañantes. La profesora ha acompañado este clip con un mensaje de agradecimiento: «¡Salvado gracias a vosotros! Os queremos».

Además, ha publicado un vídeo del mallorquín en el que este da las gracias a los espectadores. «Va a flipar cuando vea todos los que sois apoyando el tipo de supervivencia que está haciendo. Gracias de corazón, hoy le habéis dado mucho 'power' a mi guerrero zen», ha añadido Montero. De este modo Álex podrá seguir al menos dos semanas más en el concurso, ya que los nominados de la noche han sido Joshua, Nieves, Carmen Alcayde y Álvaro Muñoz Escassi.

Álex Adrover y Patricia Montero, que tienen dos hijas en común, pasaron por el altar el pasado mes de septiembre en el espectacular entorno de Cabo de Gata después de 16 años de relación. Este evento, que duró tres días, estuvo marcado por la espiritualidad, ya que en la actualidad dedican parte de su vida al yoga e incluso han creado una comunidad llamada Yogimi en la que imparten clases de meditación, ofrecen retiros en Mallorca y venden ropa y artículos para practicar deporte.

Supervivientes no es el primer reality para el mallorquín: en 2019 fue uno de concursantes de la cuarta edición de Masterchef Celebrity, año en el que ganó Tamara Falcó. Adrover se convirtió en el sexto expulsado, muy a su pesar: «Me da pena porque me hubiese gustado avanzar un poco más en el programa por el aprendizaje, porque a mi la cocina me fascina», lamentó. Ahora el actor espera poder llegar más lejos en el concurso de Telecinco y en estos dos meses de concurso ya ha demostrado que es todo un superviviente.