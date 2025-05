El emotivo reencuentro de Koldo y su mujer en el plató de 'Supervivientes': lágrimas y una petición de boda

Koldo Royo se convirtió el pasado jueves en el quinto expulsado de Supervivientes y este martes ya pisó el plató de Tierra de nadie. El chef vasco fue recibido por Carlos Sobera con una gran presentación en la que puso en valor su paso por el concurso: «A sus 66 años se lanzó del helicóptero a por todas y no ha defraudado convirtiéndose en un ejemplo para muchos y demostrando que no hay edad para ser un gran superviviente. Se ha dejado la piel en sus pruebas, se ha caído, se ha levantado literalmente, y en el camino ha perdido 15 kilos. Pero lo que no ha perdido nunca es su talante y su buen humor a pesar de las adversidades».

Nada más entrar Koldo fue recibido por su mujer, momento en el que los dos se emocionaron. «No llores», le decía su pareja, mientras ambos se fundían en un largo abrazo. Una vez recuperado, el cocinero tiró del humor que le caracteriza y dijo al presentador que le gustaría volver a pasar por el altar: «Tenía que estar para mi mujer guapo, guapo. He perdido el anillo de boda, ella lo perdió antes y me dijo, en vez de comprar uno, mejor hacemos otra boda».

Han sido unos días llenos de emociones para Koldo y es que, tras abandonar la palapa después de pasar 60 días en Honduras, pudo disfrutar de una ducha de agua dulce y reencontrarse con su maleta y los objetos que había dejado atrás. El chef afincado en Mallorca reconoció que una de las cosas que más había echado de menos era su perfume y «oler a algo rico». «Ya tengo mi ropa, ya puedo ser una persona. Dos meses en una playa con trajes de baño... Vuelvo a ser una persona», admitía ante la cámara.

Durante toda la experiencia Koldo ha tenido muy presente a su mujer. Es más, la primera vez que se vio en el espejo exclamó: «¡Estoy negro! ¡Cómo tengo las rodillas! ¡He perdido mogollón! ¡Mi mujer va a estar encantada con el cambio!». Además, no podía evitar compararse con sus compañeros de reality: «Estoy mejor de lado que de frente. ¡Vaya barrizal que tengo! De cara no estoy mal la verdad. Habré perdido 14 o 15 kilos. Pensaba que Álex Adrover y Escassi habían perdido, pero yo... he perdido mucho».

En las primeras semanas del concurso Koldo se convirtió en uno de los favoritos del programa de Mediaset por su buena actitud y su compromiso a la hora de realizar las pruebas. Tras ser salvado semana tras semana, se despidió del programa con un discurso en el que agradeció el apoyo que ha recibido durante esta experiencia: «Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo».