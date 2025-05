La reacción de Koldo a su impactante cambio físico en 'Supervivientes': «¡Mi mujer va a estar encantada!»

El pasado jueves Koldo Royo se convirtió en el último expulsado de Supervivientes. El chef afincado en Mallorca pidió a la audiencia que en esta ocasión no le apoyase en las nominaciones, ya que se encontraba muy débil hasta el punto de pedir ser evacuado de la Isla. Aunque el equipo médico aseguró que el cocinero estaba preparado para seguir con la aventura, el vasco no se veía con fuerzas para mantenerse en el concurso. El jueves los espectadores le hicieron caso y, de este modo, Koldo puso fin a su experiencia en Honduras.

Antes de aterrizar este jueves en España para reaparecer en la gala con Jorge Javier Vázquez, el chef ha podido ver su impactante cambio físico. «¡Estoy negro! ¡Cómo tengo las rodillas! ¡He perdido mogollón! ¡Mi mujer va a estar encantada con el cambio!», aseguraba al mirarse en el espejo. «Estoy mejor de lado que de frente. ¡Vaya barrizal que tengo! De cara no estoy mal la verdad. Habré perdido 14 o 15 kilos. Pensaba que Álex Adrover y Escassi habían perdido, pero yo... he perdido mucho», continuaba.

Koldo reacciona a su cambio físico tras su paso por Honduras 🪞 🏝️ #SVÚltimaHora

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/5P7L5XEMWw — Supervivientes (@Supervivientes) May 5, 2025

Después de comprobar su nuevo físico, Royo disfrutó de una ducha de agua dulce, uno de los momentos más esperados por todos los participantes: «¡Qué ganas! Cómo se agradece una ducha... ¡esto es la repera! ¡Qué rico!». La guinda del pastel llegó con un buen banquete, momento que el chef aprovechó para recordar que montó el primer food truck de España: «Mi especialidad eran los hot dogs. ¡Qué ilusión!». Además, aseguró que no le gustaría ir a comer con Montoya y Anita: «No me ha gustado su forma de ser».

En las primeras semanas del concurso Koldo se convirtió en uno de los favoritos del reality por su buena actitud y su compromiso a la hora de realizar las pruebas. Tras ser salvado semana tras semana, se despidió del programa con un discurso en el que agradeció el apoyo que ha recibido durante esta experiencia: «Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo».

Koldo también reflexionó sobre su paso por el programa y señaló que «haber estado dos meses aquí es la leche». El chef indicó que participar en el concurso ha sido un desafío personal y que espera «haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante». Además, también opinó sobre sus compañeros de concurso: «Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas... esto es un juego».