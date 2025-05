Koldo Royo dice adiós a 'Supervivientes' con un emotivo discurso: «Espero haber motivado a la gente de mi edad»

El reconocido chef Koldo Royo ha sido el último expulsado del programa de televisión ‘Supervivientes’, poniendo fin a su participación en la popular competición de supervivencia. La noche comenzó con Koldo, Makoke y Manuel como nominados, pero solo uno de ellos podía ser salvado por la audiencia. Tras procesar los votos de los seguidores a través de la aplicación de mitele, Jorge Javier conectó con Laura Madrueño para anunciar el resultado de la ceremonia de salvación.

En un acto cargado de emoción, los concursantes se prepararon para conocer su destino bajo la estructura de duchas de barro y agua, un escenario ya familiar para los seguidores del programa. Finalmente, el público decidió que Koldo debía abandonar el concurso, dejando atrás su experiencia en Cayos Cochinos. La reacción de Koldo fue emotiva; agradeció a aquellos que le apoyaron, especialmente cuando atravesaba momentos difíciles durante su estancia en el programa: «Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo».

En una industria tan exigente y competitiva como es la de la televisión, las despedidas pueden ser tan memorables como el propio concurso. Koldo Royo aprovechó la ocasión para expresar su gratitud: «A todo el equipo que está ahí al sol haciendo este programa... gracias al equipo médico y a todos». Estas palabras resonaron en la palapa mientras el resto de compañeros lo miraban con respeto y cariño.

Koldo reflexionó sobre su paso por el programa comentando que «haber estado dos meses aquí es la leche». El chef indicó que participar en el concurso fue un desafío personal que espera inspire a personas de su generación que han enfrentado problemas de salud a seguir adelante. Además, el concursante comenta que espera «haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante». Además, compartió un mensaje sobre las relaciones que entabló durante esta experiencia: «Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas... esto es un juego».

La experiencia de Koldo y otros concursantes en 'Supervivientes' muestra el impacto personal e interpersonal que el programa puede tener. Tras dos meses enfrentándose a duros retos y condiciones extremas, los participantes regresan a sus vidas con nuevas perspectivas y aprendizaje. Este reality no solo se centra en los desafíos físicos, sino que también enriquece emocionalmente a sus concursantes, fortaleciéndolos para su retorno a la rutina diaria con renovadas fuerzas y, en muchos casos, con nuevas amistades para toda la vida.