La nueva vida de Alejo Sauras: de ser actor en 'Los Serrano' a pilotar avionetas y concursar en 'Masterchef Celebrity 10'

Masterchef Celebritity ya ha anunciado algunos de los concursantes de su décima edición, entre los que se encuentra el mallorquín Alejo Sauras. El actor se enfrentará a otros rostros conocidos como la colaboradora televisiva Rosa Benito, la cantante Soraya Arnelas, el presentador Quique Torito y el exfutbolista Miguel Torres. Sauras saltó a la fama en el año 1997 gracias a la serie Al salir de clase, aunque el papel que le hizo conocido en todo el país fue el de Raúl Martínez en Los Serrano.

Nacido en el año 1979 en Mallorca, más en concreto en Esporles, cuando era adolescente se mudó a Madrid donde estudió Electrónica y se formó en aviónica. «De pequeño quería ser actor o piloto y mi padre me despejó la duda muy rápido cuando me llevó al oftalmólogo y me dijeron que tenía unas dioptrías en un ojo», confesaba a Dani Rovira. De este modo se apuntó a la escuela de Cristina Orta para formarse en Arte Dramático. «Cuando ya me decidí, aparecieron las operaciones, pero yo ya era muy mayor. Me hice actor pero tenía siempre ahí la espinita clavada», reconocía en la entrevista con el humorista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejo Sauras (@alejosauras)

El primer papel en televisión de Alejo Sauras fue el de Santiago «Santi» Rivelles Prada en la famosa serie juvenil de Telecinco Al salir de casa y después llegaron otros trabajos puntuales como A las once en casa, Compañeros, El Comisario o 7 vidas. Pero su consolidación como actor fue en Los Serrano, ficción que se emitió del 2003 al 2008. Uno de sus últimos papeles ha sido en la serie Estoy vivo de La 1, trabajo por el que ha recibido el premio de la Unión de Actores y Actrices y un Fotograma de Plata.

También ha actuado en películas como La mujer de mi vida, Mentiras y gordas, Los abrazos rotos, El jugador de Ajedrez y Hotel Bitcoin. Respecto al teatro una de sus interpretaciones más aplaudidas fue Edipo. A través de las llamas. El actor, además, ha estudiado japonés, idioma que le ha permitido participar en las obras niponas Manuke Mura (1996) y Tonari No Ojiisan (1997). Eso sí, a lo largo de estos años el artista no ha abandonado su pasión por la aviación y siempre que puede sale a volar por la sierra de Madrid: «No son trayectos largos, sólo para pasar un buen rato».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejo Sauras (@alejosauras)

Respecto a su vida personal, mantiene un relación estable desde hace años, aunque ha evitado dar detalles sobre la identidad de su pareja. «Es una persona completamente anónima y no tiene nada que ver con el mundo artístico. Ni siquiera me acompaña a actos relacionados con mi profesión», admitía. Ahora Alejo se enfrenta a un nuevo reto profesional en el que demostrará sus dotes en los fogones gracias a su participación en Masterchef Celebrity 10, un formato con el que la audiencia le podrá conocer un poco más.