Koldo Royo, al límite en 'Supervivientes', pide a la audiencia que no le salve: «No quiero salir con camilla»

El concursante Koldo Royo ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de 'Supervivientes 2025' al solicitar públicamente a la audiencia que no impida su salida del programa, a pesar de que el equipo médico ha determinado que puede continuar en la competición. El chef, afincado en Mallorca, de 66 años fue evacuado de urgencia este martes tras experimentar debilidad, mareos y problemas respiratorios, generando gran preocupación entre sus compañeros y seguidores del reality de Telecinco.

Durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie', Carlos Sobera conectó en directo con el cocinero, quien se encontraba todavía bajo observación médica. Visiblemente emocionado, Royo compartió sus sentimientos: «Estoy muy triste. Me da tristeza saber que tengo una edad, que me gustaría hacer muchas cosas y el cuerpo me está diciendo que hasta aquí hemos llegado. Estoy pagando ya esos dos meses de querer ser un chavalín, pero tengo 66 años para 67 y es eso». El participante, conocido por su actitud positiva durante toda la aventura, reconoció que se siente «psicológicamente muy cansado» y sin masa muscular.

Tras realizar todas las pruebas pertinentes, el equipo médico de 'Supervivientes' comunicó oficialmente que Koldo Royo podía reincorporarse a la competición. El informe, leído por Carlos Sobera, detallaba: «Tras referir debilidad, cansancio, sensación de inestabilidad y dolor en región dorsal, fue evacuado para su valoración clínica. Las constantes, normales. La exploración cardiopulmonar no muestra hallazgos patológicos. Se aprecia una contractura muscular en el trapecio izquierdo. En los análisis realizados no hay alteraciones que aconsejen su salida del programa».

A pesar del visto bueno médico, el cocinero mallorquín manifestó su deseo de abandonar el programa por la «puerta grande». En un momento cargado de emotividad, Koldo expresó: «Sé que esta vez les voy a tener que pedir al revés, que si me quieren apoyar, que me dejen salir por la puerta de enfrente, que no tenga que salir por la puerta de atrás». Su petición fue clara y directa: «Necesito que no me salven».

Durante la conexión en directo, Koldo no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre su experiencia en Honduras: «Me da pena porque me gusta trabajar en equipo, disfruto de hacer las pruebas, lo doy todo. Porque lo he disfrutado y lo estoy disfrutando. Pero hay que saber cuando tienes una edad y cuando el cuerpo te está diciendo que cabeza fría». El chef, visiblemente afectado, añadió: «Tengo mucha pena, pero no quiero salir por atrás, quiero irme bien. Vine para demostrar que a una edad se pueden hacer cosas. Pero hay que saber cuándo parar. 'Supervivientes' era algo que no esperaba y lo he disfrutado. Pero cuando te rompes, te rompes».

La conversación alcanzó uno de sus momentos más emotivos cuando tuvo la oportunidad de escuchar a su mujer, quien desde España le transmitió todo su apoyo: «Cariño, te echo muchísimo de menos. Escúchame, lo que has hecho es increíble, no sabes la movida que tienes aquí fuera. Has hecho un programa increíble, lo has dado todo, estoy súper orgullosa de ti». A lo que Koldo respondió con visible emoción: «Y yo de vosotros. Quiero irme contigo. Te echo mucho de menos, a toda la familia, a todo el mundo. Te quiero, cariño. Estoy bien. Os amo a todos, cariño, gracias».

Las condiciones extremas de 'Supervivientes', caracterizadas por la escasez de alimentos, condiciones climatológicas adversas y pruebas físicas exigentes, suponen un desafío para cualquier concursante, pero el factor edad puede incrementar significativamente la dificultad. En el caso de Koldo Royo, con casi 67 años, ha demostrado una resistencia notable durante dos meses de concurso.