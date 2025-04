Preocupación por Koldo en 'Supervivientes': «Me están dando un suero»

Parece que la aventura de Koldo Royo en Supervivientes está a punto de llegar a su fin. El chef vasco afincado en Mallorca preocupó este domingo a sus seguidores en Conexión Honduras al pedir que no le apoyen esta semana en las nominaciones. Visiblemente afectado, el concursante confesaba a la audiencia que está viviendo unos días complicados: «Estoy muy bajo, me están dando un suero, y estoy diciendo por favor que esta vez que estoy nominado, la gente que me apoya que no me apoye».

Koldo, que además tiene un estado de salud delicado, explicaba que no esperaba aguantar tanto en el concurso de Telecinco y que las duras condiciones en las que vive le están pasando factura: «Estoy fatal, llevo dos meses aquí. Estoy muy bajo, me cuesta mucho respirar por las mañanas. Ando, pues claro que ando porque me viene bien para después de dormir que me duele todo el cuerpo para estirar un poco. Yo no sé hacer estiramientos, y es lo que me ha dicho el médico. Me va bien y es lo que hago, pero el hambre es mío, el cuerpo de estar mal es mío, y estoy flojo».

Koldo no puede más y se desmorona en el oráculo 💔 🏝 #ConexiónHonduras8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/nqOKaBbLlH — Supervivientes (@Supervivientes) April 27, 2025

Además, señalaba que no le gusta tener que compartir su situación: «No puedo contar a todo el mundo miserias. Esta vez lo he dicho, lo he hablado con dirección y nada más. Conozco mi cuerpo y sé lo que puedo afrontar, ya me tengo que ir a casa. No es porque quiera, es que tengo una edad, 66 años. He aguantado la leche y ahora el cuerpo me lo dice. Tampoco voy contando penas, soy así, me las como yo solo».

«Si me quieren, me ayudarán a ir a casa para poder ayudar a otros. Ellos están bien. Si yo tuviera la edad de ellos… Pero conozco mi cuerpo. No puedo estar tomando azúcar para estar bien, porque mañana cuando salga tengo que estar con mi cuerpo y tengo las pruebas que tengo», explicaba el chef a Sandra Barneda. Koldo se enfrenta esta semana a Makoke, Joshua Velázquez y Manuel González, ahora tocará esperar hasta el jueves para saber si la audiencia le hace caso o no.

Desde el primer momento el cocinero ha mostrado su compromiso con Supervivientes y su buena actitud en el concurso ha hecho que se convierta en uno de los concursantes más queridos de la edición. Semana tras semana ha ido recibiendo el apoyo de la audiencia tanto en las nominaciones como en las redes sociales, pero ahora reconoce que ya no se ve con fuerzas para continuar con esta aventura. Royo reside en Mallorca desde 1985 y sus recetas se pueden seguir en ultimahora.es El chef abrió en 1990 el restaurante Koldo Royo en el Paseo Marítimo de Palma, logrando una estrella Michelin. Además, es organizador y alma mater de diversos concursos culinarios, así como presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de las Islas Baleares, (Ascaib).