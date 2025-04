Chenoa le lleva a Broncano el regalo más 'picante' de Mallorca a 'La Revuelta': «Te he traído cosas gordas»

Una de las mallorquinas más mediáticas de la televisión estuvo este lunes de visita en el programa de David Broncano. Chenoa, cantante, presentadora y jurado televisivo, presentó en TVE su nuevo gran proyecto: The Floor, un concurso que se estrena este miércoles en prime time en La 1. Y lo hizo a lo grande: promocionándolo con su habitual desparpajo en La Revuelta. En su visita, la artista no solo habló de su nueva aventura en la cadena pública, sino que también dejó momentos para el recuerdo… y para la risa. «¿Esta persona no estaba en Antena 3? Es de los primeros tránsfugas», soltó entre bromas el presentador nada más verla entrar en el escenario del teatro.

Fiel a sus raíces, la artista mallorquina no se presentó con las manos vacías: sobrasadas de todo tipo —de cerdo negro, coenta, tradicional— que desataron carcajadas entre el público y dieron para bromas de despensa infinita para el presentador. «Yo te he traído cosas gordas. No tenía claro que te iba a molar», le adelantó. Y es que la cantante también aprovechó la ocasión para presumir de la isla, apareció en el escenario con una bolsa en la que aparecían imágenes del Castell de Bellver, de la Catedral de Mallorca y de la playa. «Mallorca es lo mejor», aseguró. Ante la pregunta de Broncano sobre la relación que mantiene con sus compañeros de Operación Triunfo 23 años después, la cantante aseguró que es buena, sobre todo con Natalia, que es su vecina. «Me trae sopa cuando estoy mala», comentó, antes de recordar que Bustamante también ha pasado esta temporada por el teatro Príncipe. Incluso Broncano confesó que Natalia le hacía «tilín» en aquellos años. Raro será que no salga ese Ford Fiesta en las memorias del rey. #LaRevuelta @Chenoa @thefloortve pic.twitter.com/HzohO9sYjB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2025 Uno de los momentos más curiosos fue el relato de su encuentro con los reyes Juan Carlos I y Felipe VI. En el Bernabéu saludó al emérito, y en la recepción que acostumbran hacer en Mallorca todos los veranos, mantuvo una peculiar conversación con el actual monarca: su coche. «No sabía de qué hablarle, y le conté que tenía un Ford Fiesta de segunda mano... hasta una avería de motor», explicó entre risas. «Al tío le gustan los coches», remató con naturalidad. Chenoa y ChatGPT: el secreto de su espontaneidad Se confirma que los invitados se preparan más el programa que Broncano. #LaRevuelta @Chenoa @thefloortve pic.twitter.com/jN9zGZ4Vvg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2025 La confesión más inesperada llegó al final de la entrevista. Cuando Broncano la enfrentó a sus clásicas preguntas incómodas —como cuánto dinero tiene en el banco—, Chenoa esquivó con ingenio: «Gano más que cuando entré en OT y menos que Amancio Ortega». La respuesta, reconoció, no era suya... sino de ChatGPT. «Le pregunté: «¿Qué contestaría Chenoa a las preguntas incómodas?»», reveló entre carcajadas. Grison y Castella no dudaron en pinchar a Broncano: «Los invitados se preparan más las entrevistas que tú». Eso sí, cuando llegó la pregunta sobre el número de relaciones sexuales en el último mes, no se escondió: un notable ocho, pese a la pausa «por Semana Santa». «Me lo paso muy bien», zanjó entre risas. Chenoa, más auténtica que nunca, demuestra que sabe reinventarse sin perder la chispa.