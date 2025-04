Noche de contrastes en 'Supervivientes': de la discusión de Koldo y Montoya a la emotiva reflexión de Álex Adrover

Continúa la tensión entre Koldo Royo y José Carlos Montoya en Supervivientes. Los concursantes no consiguen entenderse y este jueves vivieron un nuevo momento de tensión durante la gala. El cocinero fue grabado mientras hablaba con su compañero Borja del exparticipante de La isla de las tentaciones. En el vídeo se podía ver como los dos recordaban la apuesta que había propuesto el vasco al andaluz y que tan mal le había sentado: el que salga antes del concurso le tendría que pagar un café al otro.

«Encima, se lo dices a buenas y dice que por decirle eso te importa mucho la nominación. Madre mía...», comentaba Borja. Algo que confirmaba el propio Koldo: «Es que era en plan de broma». Entonces ambos acordaban romper relación con el exnovio de Anita Williams: «Yo no voy a ir a hablar con él», aseguraba Borja, mientras que Koldo añadía: «No, no, yo paso ya...». En las imágenes también se podía ver al chef criticando a Carmen Alcayde: «Yo con gente, pensando como tú piensas de mí, yo no iría a tomar un café. No tengo nada que ver con esa persona».

Al ver que había sigo grabado, Royo intentaba explicarse: «Después estuvimos aquí un día hablando las cosas. Si yo no tengo ningún problema, fue simplemente aquello de la apuesta. Él dijo una cosa y yo le dije que ya no me lo tomaría porque yo no lo conozco y haber discutido no tenía sentido». Momento en el que Montoya respondía, en tono de humor: «El café ha durado poco». Eso sí, volvió a señalar que su conflicto con el vasco se debe a su trato con Anita: «Yo simplemente vi una persona con ansiedad y con angustia y dije 'Koldo, ahí se ha te visto el plumero' porque si duerme con ella y luego la criticas... Yo no tuve nada en contra de él, yo defendí una persona. Pero ya no se lo quiere tomar, Jorge».

Pero no todo fue tensión, ya que Álex Adrover protagonizó un emotivo momento con una importante reflexión sobre el amor propio y los autocuidados. «Es súper importante que te quieras con locura, que te cuides un montón, que te sientas bien contigo misma a la hora de vestirte, de ponerte guapa, de sentirte sexy, de ir por la calle diciendo: '¡Soy poderosa!' Cuando encuentras a alguien que te suma ahí al cien por cien, que te hace ser mejor persona, que te hace ser más tú que nunca, entonces esa es la persona. La primera persona que se tiene que querer con locura eres tú», comentaba a una de sus compañeras.

Unas palabras que emocionaron a su mujer, Patry Montero, que ha compartido este momento en redes sociales acompañado por un mensaje de cariño: «Y se llama amor propio aprender a mirarme con cariño, a escucharme y a serme fiel. Y fuiste tú hace 17 años quien me abrió los ojos para empezar a vivir desde ahí. Llegaste para acompañarme, para sumarme, para recordarme quién soy y ayudarme a vivir en coherencia con lo que siento. Gracias mi vida por estar siempre, por hacerlo fácil y por tanto amor. Te admiro y te quiero con locura». A pesar de estas bonitas palabras, Álex es uno de los nominados de la semana junto a Laura Cuevas, Carmen Alcayde y Montoya.