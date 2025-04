Los 'Gipsy Kings' mallorquines regresan a la televisión: Joaquín 'El Prestamista' busca un sucesor

Los Fernández Navarro, la familia mallorquina de los Gipsy Kings, regresaron la noche de este miércoles a Cuatro. El reality de Mediaset ha vuelto esta temporada con nuevas tramas y es que 'El prestamista' ahora busca un sucesor en su familia. «Me estoy haciendo mayor y he podido ver que la vida es un 'plis plas'. La vida es como una neblina», lamentaba. Para encontrar a la persona más idónea, pondrá a prueba a los distintos candidatos. «Me he dado cuenta que la vida se va a acabar. La conclusión de este tema es que necesito un socio, quiero vivir la vida, viajar y que la persona se encargue de mi trabajo». «El sucesor será mi socio y luego se quedará siendo el heredero con mi imperio», explicaba Joaquín. En ese momento su hijo Kiki decía entre risas: «¿Qué trabajo si estás todo el día viendo la tele? Quiere a alguien para que le sujete el mando. No hace nada, se tira 24 horas del día en el sofá».

Por su parte su yerno José se sumaba a la lucha por este 'puesto': «Sabiendo que entra la casa, ahora quiero luchar y quedarme la casa». Entonces 'El prestamista' explicaba el proceso al que va a someter a los miembros de su familia: «Os voy a hacer una prueba. Quiero que todos me traigáis una hoja en la que ponga vuestras virtudes, defectos, lo que sabéis hacer y lo que no. Si vosotros queréis quedaros con mi negocio, tenéis que demostrarme que valéis». Al margen de esta decisión, en esta temporada la familia Fernández Navarro promete mostrar parte de su vida diaria. Hay que tener en cuenta que antes de saltar al panorama nacional gracias a su participación en Los Gipsy Kings, 'El prestamista' ya era un rostro conocido de Mallorca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuatro (@cuatrotv)

Y es que Joaquín Fernández ejerció de mediador y ayudó a sellar la paz en el grave conflicto racial generado en el año 2010 en Son Gotleu donde más de 300 personas se enzarzaron en una pelea entre clanes gitanos y nigerianos. Poco después, fue detenido y acabó aceptando un año de cárcel y una multa de 7.200 euros por amenazar y coaccionar a ocho personas que le debían dinero. Socialmente, ganó notoriedad pública con la boda de su hijo, que anunció a bombo y platillo, ceremonia que se celebró en el Pueblo Español, y a la que asistieron, entre los numerosos invitados por parte de los contrayentes, Norma Duval y Matthias Kühn. Además, publicó un libro sobre su vida: Yo y 'el prestamista'.

En 2022 la familia vivió unos duros momentos, ya que Loli Navarro se sometió a una liposucción en Turquía que se complicó y que acabó con la mujer de Joaquín intubada y en la UCI. «Pensaba que me iba a morir, me dieron una noche de vida, horas», lamentaba Loli. Pero no ha sido el único drama que ha sufrido la familia, ya que en octubre de 2024 Kiki estuvo a punto de morir en un trágico accidente de tráfico. «Un coche por mi izquierda que iba a toda velocidad, a unos 80 o 90 km/h que me metió un porrazo y me envió a la otra punta. Tengo fractura de costillas, hombro, cervicales, espalda destrozada etc... estoy muy mal», explicaba a este periódico. Afortunadamente, todo quedó en una gran susto. «La verdad es que este accidente era de muerte. Menos mal que iba con un coche de alta gama, en caso contrario no estaría aquí contando lo sucedido. El conductor que provocó el accidente triplicó la tasa de alcoholemia y me tocó a mí», indicó. Ahora, totalmente recuperado, regresa al formato de Mediaset.