El tenso cara a cara entre Montoya y Koldo en 'Supervivientes': «Es la mayor decepción que he tenido»

Koldo Royo tiene un nuevo enemigo en Supervivientes: José Carlos Montoya. Los dos concursante vivieron la noche de este domingo un tenso enfrentamiento, y es que el que fuera participante de La isla de las tentaciones no se cree la actitud del chef vasco. El propio Montoya explicaba a su compañera Carmen Alcayde que se sentía decepcionado con el cocinero: «La mayor decepción que he tenido es Koldo, se me ha caído un poquito. Ha jugado mucho con la estrategia, se le está viendo el 'plumerete'. Montoya te ha calado».

Y es que el andaluz considera que Koldo tiene una doble cara: «Te lo juro, tenemos cosas en común, me encanta, me transmite mucha alegría, cosas buenas... pero desde esta playa. Ahora viendo lo que he visto con Anita... Me ha venido llorando porque no aguanta al grupo, la tienen aislada.» Es más, ha acusado al vasco de prepotencia: «Madre mía la autoestima de Koldo, entiendo que le anime que le salve la gente, pero madre mía...». Tras ver estas imágenes la presentadora, Sandra Barneda, quiso que Montoya le aclarase qué le pasaba exactamente con Koldo.

«Me parece una persona admirable, que está haciendo un pedazo de concurso. Pero entiéndeme que si yo veo a Anita así, que me cuenta cosas... Yo entiendo que que te salve la gente te dé un poquito de ánimo... Pero empatizo con una persona que está mal y me lo cuenta. Tú te sientes muy cómodo porque tienes el apoyo de todo el mundo. Lo que no vale es por delante decirle quédate a dormir, y luego por detrás hacer otra cosa», lamentaba Montoya. Por su parte Koldo se mostró tajante y no quiso entrar en polémica: «El viernes Anita durmió conmigo porque le dije ven aquí. Las frases que yo dije están ahí, ninguna más. Montoya tú tienes mucha televisión y yo no».

Supervivientes es más que show, conflicto y teatro. Supervivientes es KOLDO ROYO, ilusión, actitud, entrega, superación, convivencia, esfuerzo y supervivencia.#ConexiónHonduras5 pic.twitter.com/9sSKpBgpwL — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) April 6, 2025

A pesar de este enfrentamiento, parece que Koldo ha mejorado su relación con sus compañeros de Playa Calma. En las primeras semanas de concurso se convirtió en el comodín cuando estos no sabían a quién nominar; cansado de ver peligrar su continuidad en el programa, Koldo quiso aclarar que nunca había pedido que le nominasen: «Yo les dije que, si no saben a quién nominar, que me pueden nominar a mí. Pero no 'por favor' que me nominen». A pesar de todo el chef se enfrenta una semana más a la expulsión, ya que está en la palestra con Anita, Gala y Montoya.

Según Anita, Koldo se abre cuando no hay cámaras y habla de fútbol cuando las ve ⚽ 🏝 #ConexiónHonduras5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/lE1G1zY1so — Supervivientes (@Supervivientes) April 6, 2025

El vasco demuestra día tras día su entrega total al programa de Telecinco. Eso sí, el pasado martes tuvo que hacer una gran renuncia tras la propuesta de Laura Madrueño. La presentadora le ofrecía la opción de conseguir comida a cambio de que le hiciese entrega de su muñeco: «Puedes renunciar a la pizza, pero te puedo hacer otra propuesta. Si me quedo con 'koldito', te podrías llevar a tu playa para tu equipo tres latas». Pero el chef tenía clara su respuesta: «No, porque sé que mi equipo prefiere pasar hambre y sabría que cuando se levantan por la mañana esta sonrisa (refiriéndose al muñeco) les da ánimo. Y más vale morir con hambre que sin valores».