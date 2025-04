El antes y el después de Koldo Royo tras un mes en 'Supervivientes'

Ha pasado casi un mes desde que Koldo Royo saltó del helicóptero para iniciar su aventura en Supervivientes. El chef vasco afincado en Mallorca y sus compañeros arrancaron esta experiencia el pasado 6 de abril y en estos 27 días sus cambios físicos han sido más que evidentes. Telecinco ha compartido en su página web oficial imágenes del antes y el después de los concursantes, unas fotografías que muestran cómo está afectando el paso por el reality a los supervivientes.

Uno de los cambios más evidentes es el de Koldo Royo: el cocinero muestra una figura más esbelta y su piel está visiblemente más morena. Hay que tener en cuenta que el vasco empezó a cuidar su cuerpo antes, incluso, de saber que iba a participar en el concurso. El chef, que ha sufrido dos procesos de cáncer, empezó a hacer ejercicio con la entrenadora personal especializada en entrenamiento oncológico María Rossich en el mes de junio de 2024, cuando apenas caminaba tres kilómetros al día.

La evolución del chef a lo largo de las semanas.

«Las bajadas de peso fueron heavys, bajó mucho el índice de masa corporal. Pasamos de una persona que no era capaz de hacer una flexión a un hombre que tenía un abdomen fuerte y que hacía sentadillas», explicaba la experta en una entrevista en este periódico. Koldo y María trabajaron juntos hasta el mes de noviembre, momento en el que el cocinero ya pudo empezar a hacer entrenamientos grupales: «Cuando me avisa del tema de Supervivientes ya estaba en forma. Se fue a Madrid para ver que todo estaba bien, le han hecho unas pruebas de salud muy grandes».

Cuando puso rumbo al programa ya había perdido 17 kilos y en la última imagen compartida por el programa, en la que posa con su característica sonrisa, se puede apreciar que ha seguido el cambio. A pesar de su buena actitud, Koldo se enfrenta una semana más a la expulsión ya que está en la palestra junto a Makoke y Carmen Alcayde. Y es que estas primeras semanas de concurso se ha convertido en el comodín de sus compañeros cuando estos no saben a quién nominar. Cansado de ver peligrar su continuidad en el programa, Koldo quiso aclarar que nunca ha pedido que le nominen: «Yo les dije que, si no saben a quién nominar, que me pueden nominar a mí. Pero no 'por favor' que me nominen».

MEMEO con Koldo prefiriendo morir de hambre junto a sus compañeros que renunciar a ¿los valores? de Koldito. #TierraDeNadie4 pic.twitter.com/lfMHNTQo1y — Miss Kokoro (@KokoroMiss) April 1, 2025

La noche de este martes el vasco tuvo que hacer una gran renuncia tras la propuesta de Laura Madrueño. La presentadora le ofrecía la opción de conseguir comida a cambio de que le hiciese entrega de su muñeco: «Puedes renuncia a la pizza, pero te puedo hacer otra propuesta. Si me quedo con 'koldito', te podrías llevar a tu playa para tu equipo tres latas». Pero el chef tenía clara su respuesta: «No, porque sé que mi equipo prefiere pasar hambre y sabría que cuando se levantan por la mañana esta sonrisa (refiriéndose al muñeco) les da ánimo. No porque hay unos valores. Y más vale morir con hambre que sin valores».