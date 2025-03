Koldo Royo desmiente a sus compañeros de 'Supervivientes': «Eso no»

Semana tras semana Koldo Royo es uno de los nominados de Supervivientes. Y es que el chef afincado en Mallorca se ha convertido en el comodín de sus compañeros cuando estos no saben a quién dar su voto. Cada jueves el discurso más escuchado de los habitantes de Playa Calma es que, aunque no tienen nada en contra del vasco, este les ha dicho que le nominen, un argumento que Koldo quiso desmentir rotundamente en directo. Cansado de escuchar estas palabras, el concursante interrumpió a Sandra Barneda para explicarse.

«Tengo que hacer un matiz. Yo siempre les digo que no me importa que me nominen, porque estoy feliz aquí y así les quito un problema. Pero 'por favor' nunca lo pido. Yo les digo, si tenéis un problema y no sabéis a quién nominar, tranquilamente al 'abuelete'. Que yo estoy aquí bien con vosotros, pero no es un 'por favor nominadme', eso no», aclaraba Koldo mientras sostenía su característico muñeco de un sombrero de cocinero. Para disipar todo tipo de dudas, Barneda le preguntó: «¿Tú pediste claramente que tus compañeros te nominaran?».

Queda aclarado que Koldo no pidió q lo nominaran,es tan noble que sólo se ofreció a ser nominado ante la duda de algún compañero.

Además de ser un buen superviviente es un excelente compañero,cero dudas👨🏼‍🍳#SalvarKoldo#ConexiónHonduras4#KoldoPuedeConTodo#SV30M#SV31M#Koldista pic.twitter.com/RCG7lGSeOh — 𝑱𝑹𝒂𝒒𝒖𝒆𝒍🐨 (@JRaquel00) March 30, 2025

«Yo les dije que, si no saben a quién nominar, que me pueden nominar a mí. Siempre lo digo. Pero no por favor que me nominen», señalaba Royo. Momento en el que Makoke intervenía: «Sí, exacto. Dijiste 'oye nomíname que a mí no me importa, que yo estoy bien'. Evidentemente, como no tengo ningún problema con ninguno, pues si me está diciendo eso y encima había tenido enfrentamientos con casi todos, pues le nominé. Si sigo aquí tengo claro que nunca más le voy a nominar».

Koldo llorando al ver que se ha apagado el fuego, Koldo a venido a demostrar que la edad es solo un número y es un GRAN superviviente ❤️#ConexiónHonduras4 pic.twitter.com/EA7xehzu76 — Dagnaaa (@dagnaarce) March 30, 2025

De este modo Koldo y sus compañeros zanjaban este malentendido durante la emisión de Conexión Honduras. Una noche que acabó con dos salidas: la expulsión de Samya y el abandono de Rosario Matew. «Mi instinto me dice que como siga aquí, se puede convertir mi recuerdo en algo muy feo. Es una herida que no se ve, pero necesito curarme en casa. Sé que está todo el mundo decepcionado, pero necesito pensar en mí. Creo que una retirada a tiempo es una victoria», explicaba la exparticipantes de La isla de las tentaciones.

Por su parte Samya lamentaba tener que despedirse del programa, ya que aseguraba que se había sentido muy cómoda con sus compañeros de Playa Misterio: «Estoy bien, pero porque me he ido con un grupo con el que me he sentido cómoda, me hubiera gustado quedarme más, pero tampoco estoy mal. Hoy iba a ser un día triste porque yo me he sentido bien con este grupo». Este jueves Koldo Royo, Carmen Alcayde y Makoke se enfrentarán a la audiencia y el superviviente menos votado ocupará el puesto de Samya en Playa Misterio y convivirá con Nieves Bolós Manuel y Ángela Ponce.