La vida de Álex Adrover antes de 'Supervivientes': de míster a guitarrista y actor

«Papá de dos princesas, yoga addict, photo lover y cocinillas»: así se define Álex Adrover en sus redes sociales, el concursante mallorquín de la última edición de Supervivientes. El actor, que ahora ha vuelto a la pequeña pantalla gracias a su participación en el concurso de Telecinco, llevaba meses acompañando a la audiencia de las sobremesas de TVE como Mario García en la serie La Moderna. Hombre polifacético, Adrover saltó a la fama nacional gracias a su trabajo en Yo soy Bea, serie en la que daba vida a Roberto Vázquez Díaz y en la que además conoció a su pareja, la también actriz Patricia Montero.

El matrimonio, que tiene dos hijas en común, pasó por el altar el pasado mes de septiembre en el espectacular entorno de Cabo de Gata después de 16 años de relación. Este evento, que duró tres días, estuvo marcado por la espiritualidad, ya que en la actualidad dedican parte de su vida al yoga e incluso han creado una comunidad llamada Yogimi en la que imparten clases de meditación, ofrecen retiros en Mallorca y venden ropa y artículos para practicar deporte.

Álex Adrover fue 'Míster T' en el año 1997. En la imagen, junto a Bibiana Fernández. Firma: Joana Pérez

Pero antes de adentrarse en el mundo del yoga y la actuación, Adrover tenía un sueño muy distinto: ser veterinario. Para ello hay que remontarse al año 1997, cuando un joven Álex de tan solo 19 años se proclamaba en Palma 'Míster T'. «Pelo largo, buena planta, con desparpajo, alumno de La Salle, futuro veterinario y encima 'guaperas', se proclamó ganador del concurso Mister T», publicaba Ultima Hora. Álex ganó 100.000 pesetas y confesó que iba a guardar ese dinero «para cuando lleguen malos tiempos». Lo que no esperaba aquel estudiante de tercero de BUP es que se convertiría en un actor de éxito.

Tan solo ocho años después interpretaría a Miquel en la serie Vallterra de IB3 y a partir de 2008 llegarían otras ficciones tan conocidas como Hospital Central, La que se avecina, Ciega a citas, Caronte o Desaparecidos. Trabajos que compaginó con su pasión por la música, y es que el mallorquín toca la guitarra, tal y como demostró en un concierto en Palma. En el año 2015 se animó a subirse al escenario junto al grupo Roulotte, una banda mallorquina de rock en castellano, y demostró ante el público sus dotes con este instrumento.

Álex Adrover y Patricia Montero, embarazada de su hija mayor, junto a la banda Roulotte en 2015. Firma: Julián Aguirre

Supervivientes no es el primer reality para el mallorquín: en 2019 fue uno de concursantes de la cuarta edición de Masterchef Celebrity, año en el que ganó Tamara Falcó. Adrover se convirtió en el sexto expulsado, muy a su pesar: «Me da pena porque me hubiese gustado avanzar un poco más en el programa por el aprendizaje, porque a mi la cocina me fascina», lamentó. Ahora el actor espera poder llegar más lejos en el concurso de Telecinco y en estas semanas ya ha demostrado que es todo un superviviente. Adrover convive en Playa Calma con Koldo Royo, concursante también muy vinculado a Mallorca ya que el chef reside en la Isla.