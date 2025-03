María Rossich, entrenadora personal de Koldo Royo: «Empezamos a trabajar durante su proceso de cáncer»

María Rossich es mucho más que una entrenadora personal. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), cuenta con una experiencia de casi dos décadas en el sector y está especializada en entrenamiento oncológico, motivo por el que Koldo Royo se puso en contacto con ella el verano pasado. «Hice la especialización en Madrid con Mario Redondo, que es el número uno en entrenamientos oncológicos y para personas con obesidad. Koldo, que ha sufrido dos procesos de cáncer, se enteró y me llamó», recuerda la mallorquina, que tiene el estudio Woman Personal Trainers en Palma.

El concursante de Supervivientes arrancó sus entrenamientos en el mes de junio de 2024, cuando la posibilidad de participar en el programa de Telecinco no estaba ni en su imaginación. Y es que en ese momento el vasco tenía un objetivo muy claro: centrarse en su salud y mejorar su condición física. «Había que tratar un doble cáncer con sedentarismo y obesidad. Empezamos a trabajar durante su proceso de cáncer y él siempre ha mostrado muy buena actitud. Me decía 'me tengo que poner guapote'», explica la experta.

La entrenadora María Rossich.

Royo partía de cero, nunca había hecho deporte y cuando empezó con María apenas caminaba tres kilómetros al día. «Eso era muy poco y tuvimos que trabajar en tres planos con él: por un lado le mandábamos deberes, hacer cardio diario, caminar una media de diez kilómetros. Yo le hacía la parte del desarrollo de fuerza, coordinación y estabilidad. Además, también estuvo con mi compañero de trabajo, el fisioterapeuta Javier Bover, que le hacía el trabajo de la musculatura profunda y le depuraba la técnica», detalla.

El chef se implicó de lleno en el proceso entrenando dos veces a la semana y modificando de forma considerable su dieta: «Las bajadas de peso fueron heavys, bajó mucho el índice de masa corporal. Pasamos de una persona que no era capaz de hacer una flexión a un hombre que tenía un abdomen fuerte y que hacía sentadillas». Un camino que no fue sencillo ya que, tal y como destaca Rossich, Koldo iba al hospital y después entrenaba con una sonrisa: «Él llegaba de hacerse tratamientos y la actitud era de 'yo de esta salgo'. Para él era súper importante prevenir el deterioro y siempre con una sonrisa de oreja a oreja».

Koldo y María trabajaron juntos hasta el mes de noviembre, momento en el que el cocinero ya pudo empezar a hacer entrenamientos grupales: «Cuando me avisa del tema de Supervivientes ya estaba en forma. Se fue a Madrid para ver que todo estaba bien, le han hecho unas pruebas de salud muy grandes». Respecto a su paso por el programa de Telecinco, la entrenadora no puede ocultar su orgullo: «Yo creo que será finalista. Lo que me gusta es que está callado, no dice nada, podría decir 'pues yo también tengo un cáncer'. Podría estar haciéndose la víctima».

El concursante de 'Supervivientes' durante sus clases.

Eso sí, lamenta la actitud de sus compañeros: «Si fuera por ellos no llegaría a la final, porque hay mucho edadismo. Se mantendrá porque tiene mucho apoyo fuera y es muy entrañable. El publico va a salvarlo, creo que es un personaje muy querido. Koldo es un campeón y lo va a hacer muy bien». La mallorquina, además, aprovecha para lanzar un mensaje de optimismo a todos aquellos que nunca han hecho ejercicio: «Una persona que empieza a entrenar, aunque sea tarde, está a tiempo. Hay estudios científicos que lo demuestran. Una persona de 50 años que empieza a hacer ejercicio, puede tener los mismos beneficios de una persona que entrena desde toda la vida».