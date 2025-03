Las últimas palabras que le dijo Patri Montero a Álex Adrover antes de poner rumbo a 'Supervivientes'

En el desafiante entorno de 'Supervivientes', el concursante Álex Adrover enfrenta momentos de gran intensidad emocional. Con la compañía de la naturaleza en el paradisiaco entorno de Honduras, su mente se dirige constantemente hacia su familia. Las palabras que su esposa, Patricia Montero, le dio antes de partir resuenan con fuerza, convirtiéndose en un faro de motivación y fortaleza durante su estancia.

Álex Adrover, al participar en una sesión de yoga, se encuentra invadido por la nostalgia. Makoke, al compartir este momento, observa cómo Adrover utiliza una foto de su esposa para conjurar la tristeza: «Estás melancólico, te he visto mirarla», comenta Makoke. Álex admite que la imagen le brinda fuerza y consuelo.

El mallorquín destaca la solidez de su relación con Patricia, ante la pregunta de Makoke sobre cómo maneja la separación: «Hay una confianza muy fuerte entre Patri y yo». Esta seguridad se traduce en libertad y autenticidad, permitiéndole mostrarse tal como es, tal como Patricia lo ha animado a hacer. «Me entristece no poder estar con ella, pero me da fuerza», afirma el mallorquín, quien nunca había estado más de una semana lejos de su familia en 17 años.

A medida que transcurren los días, las conversaciones entre los concursantes profundizan en temas personales y emocionales. Makoke comparte su perspectiva sobre el amor, enfatizando la importancia de la paz dentro de una relación: «O tienes paz o esas relaciones en las que tienes miedos... eso es una agonía, es un horror, no te da felicidad». Álex coincide en que la paz interior es fundamental, un aspecto que él y Patricia cultivan en su unión.

La experiencia en 'Supervivientes' ha revelado una nueva faceta de Álex Adrover. Los momentos de introspección y las reflexiones profundas con sus compañeros muestran su resiliencia emocional. La fuerza de su relación con Patricia Montero y sus hijas lo alimenta cada día, mientras las palabras de su esposa actúan como un escudo emocional que le permite encarar cada desafío con renovado vigor.