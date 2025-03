Koldo Royo vive su noche más dura en 'Superviventes': de su discusión con sus compañeros a su aparatosa caída

Noche complicada la de este martes para Koldo Royo. El concursante de Supervivientes se enfrentó a sus compañeros y además sufrió una aparatosa caída en el juego de recompensa que preocupó incluso al presentador de Tierra de nadie, Carlos Sobera. El chef afincado en Mallorca parece que no encaja con el resto de habitantes de Playa Calma, que aseguran que Koldo se dedica a «malmeter». El cocinero pudo escuchar la opinión de sus compañeros y quiso defender su actitud: «Creo que no he malmetido nunca, lo que sí es verdad es que soy el que no sabe de concursos, pero yo no he malmetido ni una vez».

«El otro día llamé aparte a Ana para hablar con ella y le he echado una mano. Llevamos 480 horas juntos, algunos hacen meditación, y a mí me gusta apartarme un rato para respirar y me hace falta. Yo no he hecho más, ni he molestado, hago mi trabajo, lucho con los equipos, y lo único que he hecho es apartarme un rato», explicaba visiblemente enfadado. Para después añadir que está especialmente sensible estos días: «Yo estaba muy triste dos días porque tengo un amigo muy mal, y me he acordado de esto».

Ya están los listos de turno queriendo apartar a Koldo y hablando mal de él xq lo ven fuerte y posible favorito.

El hombre tiene derecho a querer ver la puesta de sol solo,a estar triste,a no meditar o a lo que le dé la gana,faltaba más!!#KoldoPuedeConTodo#TierraDeNadie3#SV26M pic.twitter.com/Zb7rOsJRh8 — 𝑱𝑹𝒂𝒒𝒖𝒆𝒍🐨 (@JRaquel00) March 26, 2025

«No me gusta contar estas cosas, contar el motivo por el que estoy triste. Porque tengo 67 tacos, me acuerdo de la familia y entonces me aparto un poco. Y el día de la puesta de sol yo no quería hacer yoga con ellos, porque no soy de yoga», zanjaba. Poco después Koldo sufrió un percance en el juego de recompensa: aunque empezó con ganas la prueba de obstáculos, en un momento dado tuvo una aparatosa caída de la que se levantó rápidamente. «¡Muy bien Koldo, muy bien! ¡Qué edad ni qué tontería! ¡Sí señor! ¡Toma ya! ¡En plena forma y con actitud!», le animaba el presentador.

podemos hablar de cómo Koldo se cae en todas las pruebas y en todas se levanta y lo sigue intentando con una sonrisa? 😭❤️#TierraDeNadie3 pic.twitter.com/Ky4kL3hJ02 — Dagnaaa (@dagnaarce) March 25, 2025

Además, bromeaba: «Que tienes un 'rollo' para rato». Una vez más el chef recibía el apoyo de los usuarios en redes sociales, mensajes que demuestran que es uno de los favoritos de la edición. Royo reside en Mallorca desde 1985 y sus recetas se pueden seguir en ultimahora.es El chef abrió en 1990 el restaurante Koldo Royo en el Paseo Marítimo de Palma, logrando una estrella Michelin. Además, es organizador y alma mater de diversos concursos culinarios, así como presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de las Islas Baleares, (Ascaib).

Al margen de Koldo, la noche de este martes Sobera dio una noticia que afectaba a los nominados: «Esta semana, vamos a vivir una doble expulsión, Poseidón ha tomado esta decisión extraordinaria tras la histórica y multitudinaria lista de nominados, uno de ellos va a ser desterrado esta noche y otro va a decir adiós el jueves». Nieves se convertía en la expulsada de la noche y era desterrada a Playa Misterio, donde la esperan Manuel y Samya. La lista de nominados para la expulsión del próximo jueves queda así: Gala, Damián, Carmen Alcayde Laura Cuevas y Ángela Ponce.