Las lágrimas de Terelu Campos al recordar el suicidio de su padre: «Con 18 años recibí el palo de mi vida»

Terelu Campos se enfrentó la noche de este domingo al 'puente de las emociones' de Supervivientes. Un recorrido en el que la presentadora recordó los momentos más duros de su vida, entre ellos el suicidio de su padre, un trágico momento del que la familia ha hablado en contadas ocasiones. «Con 18 años recibí el palo de mi vida. Fue en un verano de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella... y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les ha pasado. Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo dio felicidad a su familia», explicó visiblemente emocionada.

La periodista quiso mostrar su apoyo incondicional a su madre, María Teresa Campos, que luchó por dar una buena vida a sus hijas: «Lo que hizo con quien estuvo mi madre en aquel entonces no le dio derecho a dejarnos así a mi hermana y a mí y a mi madre, intentando señalarla. Lo siento, pero nunca lo conseguiste. Tuvieron que pasar 25 años hasta que le perdoné. Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso...».

Además, compartió con la audiencia cómo se sintió al saber que volvía a sufrir cáncer: «La segunda me devastó y ahí sentí mi debilidad por primera vez. Me sentí débil con las personas que necesitaban que me mostrara débil. En mi primer cáncer no mostré mi vulnerabilidad». Eso sí, Terelu también recordó momentos más felices como sus inicios en los medios de comunicación: «Mi éxito lo he vivido con mucha gratitud. Me he criado en la radio y luego, entré en la televisión y tuve la oportunidad de estar con los más grandes. Me siento una privilegiada».

Terelu Campos decide abandonar #Supervivientes2025 tras 17 días de concurso #ConexionHonduras2 pic.twitter.com/V0pJMKMetg — Tweets de tele (@teletuits) March 23, 2025

También se sinceró sobre su situación sentimental: «He compartido mis éxitos con mi familia, con mi hija, con el padre de mi hija... hay veces que has amado más y te han amado más. Pero no me siento una persona fracasada en el amor. Yo he amado y amo. Y el amor no es solo el de un hombre. El amor de la gente que te rodea suple todo... que me quiten lo 'bailao'». Y es que ahora se encuentra en un muy buen momento, en su nueva faceta como abuela, aunque reconoce que sufrió con las críticas que recibió su hija Alejandra: «Se le ha hecho mucho daño por quedarse embarazada tan pronto. Pero tiene una mentalidad muy fuerte y estoy encantada de que me haya dado ese nieto, al que me como. Es muy difícil describir ser abuela cuando uno lo es. Carlo es muy cariñoso conmigo y creo que hacen una estupenda pareja».

Unas confesiones que se producían poco después de que Terelu comunicase que decidía poner fin a su aventura en Honduras: «Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura. con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo». La presentadora tenía el reto de superar los 21 días que su hermana Carmen Borrego aguantó en Honduras, pero finalmente Terelu ha preferido poner ya rumbo a España para reencontrarse con su hija y su nieto.