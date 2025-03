El divertido baile de Koldo Royo tras ser salvado en 'Supervivientes'

Koldo Royo no pudo ocultar su alegría al saber que seguiría al menos una semana más en Supervivientes. El chef afincado en Mallorca conoció la noche de este domingo que era uno de los tres concursantes salvados, una noticia que celebró con un divertido baile que ha conquistado a sus seguidores. Cabe destacar que estas últimas nominaciones han sido extraordinarias, ya que todos los habitantes de Playa Furia fueron sancionados tras saltarse las normas al utilizar un mechero para hacer fuego. De este modo la lista de nominados ascendía a once con Damián, Montoya, Pelayo, Gala, Rosario, Nieves, Almácor, Ángela y Carmen Alcayde; además de Laura y Koldo de Playa Calma.

La primera salvada de la noche fue Rosario Matew, que agradeció el apoyo recibido por el público: «Estoy pasando mucha hambre, pero estoy bien, gracias a todo el mundo que confía en mí, aunque llore pensad que estoy bien, seguid salvándome que lo quiero dar todo». Minutos después era Koldo el que se convertía en el segundo salvado: el cocinero dedicó unas palabras a su mujer y a los cocineros y pasteleros de España: «Joana te amo y amo a los cocinero y camareros de España, y a los pasteleros también».

Koldo se convierte en el segundo salvado de la noche y se marca este baile JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #ConexiónHonduras3 pic.twitter.com/yUMJDybET0 — bяυno (@brunillo__) March 24, 2025

El tercer salvado de la noche fue José Carlos Montoya, que se mostró muy feliz y dio las «gracias de corazón» ante la atenta mirada de su expareja Anita Williams, que reaccionaba a su salvación con un significativo gesto. De este modo se enfrentan a la expulsión de este jueves Damián, Gala, Nieves, Almácor, Ángela, Carmen Alcayde, Pelayo y Laura Cuevas. La de este domingo fue una gran noche para Koldo, ya que también triunfó en la prueba de recompensa, en la que se enfrentó a Gala. La buena actitud y el compromiso que demuestra el chef día tras día en el formato de Telecinco ha conquistado al público, que no duda en mostrar su apoyo incondicional gala tras gala a través de las redes sociales.

«Muy fuerte la ternura que me produce Koldo. Cada vez que sonríe soy más Koldista no me escondo»; «con su edad, dos cánceres que ha pasado, comiendo poco y sin privilegios. No lo hemos visto quejarse ni una vez y siempre con la sonrisa en la boca»; «Koldo siendo el único en cargar con el peso de Anita» o «Por no oír ni una sola queja y por demostrar que la edad es solo un número 'Salvar Koldo'», es una muestra de los mensajes que se pueden leer en 'X'.

-Ha pasado por 3 canceres -En las pruebas lo da todo -Siempre que conectan con el esta con una sonrisa -Nunca se queja ni se escusa de de su edad SIMPLEMENTE INCREIBLE#ConexionHonduras3 pic.twitter.com/EAp9fxECAq — blanln (@AdmYosoy) March 23, 2025

Royo reside en Mallorca desde 1985 y sus recetas se pueden seguir en ultimahora.es El chef abrió en 1990 el restaurante Koldo Royo en el Paseo Marítimo de Palma, logrando una estrella Michelin. Además, es organizador y alma mater de diversos concursos culinarios, así como presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de las Islas Baleares, (Ascaib). Pero Koldo no es el único concursante vinculado con Mallorca que participa en esta edición de Supervivientes. El mallorquín Álex Adrover, que mantiene una relación sentimental desde 2008 con la también actriz Patricia Montero, es otro de los participantes.