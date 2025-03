De las aulas a los platós televisivos

Hoy en día los niños pasan demasiadas horas delante de pantallas que promueven el sedentarismo. Además, están bombardeados por spots publicitarios de alimentos ultraprocesados que, consumidos en exceso, no les aportan los nutrientes necesarios para su desarrollo. Todo ello se refleja, año tras año, en un aumento de los porcentajes de niños con sobrepeso. De ahí la importancia de generar hábitos saludables en la alimentación de los más pequeños. De esto y de otros asuntos hablamos con Neus Cañellas, dietista-nutricionista especializada en el campo materno-infantil y la educación nutricional, a quien además podemos ver cada miércoles en el programa Ara Anam de IB3.

Sus inicios profesionales se enmarcaron en el sector hotelero, «me licencié en ADE pero el trabajo no me gustaba, así que hice la carrera de nutrición. Pensé que aunque no tuviera salida en este sector al menos me quedaría con los conocimientos de nutrición, que son muy prácticos para el día a día». Se equivocaba, hoy pone sus conocimientos al servicio de niños y embarazadas en los centros de Rosa Rullan, Centre1més, Cenfi y en la Asociación Educativa La Pandi. Además, brinda talleres de alimentación en escuelas infantiles y de primaria. «Son cursos muy agradecidos, a los niños les encanta, se involucran mucho y cuando acabo me hacen muchas preguntas». Estos talleres son participativos y los más pequeños «aprenden a comer un plato saludable».

Neus Cañellas, en el centro de la imagen, en el plató de ‘Ara Anam’, de IB3.

Insiste Neus en la importancia de inculcar hábitos tempranos entre los niños. «Ellos toman lo que les dan sus padres, y si la alimentación no es la adecuada en pocos años podrían desarrollar sobrepeso y obesidad. Y no se trata de prohibirles el azúcar, sino de que entiendan que hay un momento para tomar estos alimentos, como aniversarios y fiestas, eso les ayudará a estar más sanos de mayores». Con todo, matiza la experta que «a partir de ciertas edades la nutrición debe ir acompañada de actividad física».

La entrevistada se ha convertido en un rostro televisivo muy reconocido por el público, gracias a su presencia semanal en el magazine Ara Anam, de IB3. «Colaboro cada miércoles y hago una receta relacionada con el tema del que hablo». Confiesa que «me gusta ir, lo paso bien, ya tenía experiencia en televisión y radio pero esta colaboración me resulta muy enriquecedora», concluye.