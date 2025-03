La aplaudida actitud de Koldo Royo en 'Supervivientes': «Cada vez soy más 'Koldista'»

Koldo Royo se ha convertido en el concursante revelación de esta última edición de Supervivientes. La buena actitud y el compromiso que demuestra el chef día tras día en el formato de Telecinco ha conquistado al público, que no duda en mostrar su apoyo incondicional al cocinero afincado en Mallorca a través de las redes sociales. Este jueves los usuarios alabaron su forma de participar en las pruebas, y no dudan en comparar su concurso con el de Terelu Campos.

«Muy fuerte la ternura que me produce Koldo. Cada vez que sonríe soy más Koldista no me escondo»; «con su edad, dos cánceres que ha pasado, comiendo poco y sin privilegios. No lo hemos visto quejarse ni una vez y siempre con la sonrisa en la boca»; «Koldo siendo el único en cargar con el peso de Anita» o «Por no oír ni una sola queja y por demostrar que la edad es solo un número 'Salvar Koldo'», son solo una muestra de los mensajes de apoyo que han dedicado los usuarios a Koldo en 'X'.

Muy fuerte la ternura que me produce Koldo. Cada vez que sonríe soy más Koldista no me escondo

KOLDO con su edad, dos cánceres que ha pasado, comiendo poco y sin privilegios. No lo hemos visto quejarse ni una vez y siempre con la sonrisa en la boca, lo difícil que debe ser para él supervivientes y como lo está llevando. INCREIBLE.

Koldo siendo el único en cargar con el peso de anita porque ni samya, ni makoke ni laura hicieron ni mierda para después leer por aquí que es "un viejo que no hace nada" en fin xd

Por sus ganas de seguir en el reality, por su implicación en las pruebas siempre con una sonrisa , por no oír ni una sola queja y por demostrar que la edad es solo un número

SALVAR KOLDO

SALVAR KOLDO

Pues ahí está el tío Koldo sabe que no es el mejor superviviente, pero aún siendo 7 años mayor que Terelu y habiendo pasado igual que ella por un cáncer, intenta y lucha las pruebas como el resto Y sin perder la sonrisa

No os parece curioso...

Koldo en 4 días chupadisimo...

Y Terelu en dos semanas no se le nota ni un gramo menos... Tabaco, comida, la esterilla para ella, no hace pruebas, no pesca, habla con su hija.....

A pesar de todo Royo vuelve a estar en peligro esta semana, y es que es uno de los once nominados. El chef recibió el voto de Joshua, aunque lo que le hizo saltar a la palestra fue la nominación directa de Anita Williams, líder de esta semana: «Tengo un problema bien grande. Pensaba nominar a Laura. Pero sintiéndolo mucho, nomino a Koldo». Royo se enfrentará a Damián, Nieves, Almácor, Ángela, Montoya, Gala, Rosario, Pelayo, Carmen y Laura. Por su parte Samya se convirtió en la primera expulsada de Supervivientes 2025: «Me habría gustado quedarme para dar más de mí, pero no pasa nada...», lamentaba visiblemente emocionada la exconcursante de Masterchef. Eso sí, antes de ser expulsada definitivamente, Samya tendrá que convivir en Playa Misterio con Manuel.

Royo reside en Mallorca desde 1985 y sus recetas se pueden seguir en ultimahora.es El chef abrió en 1990 el restaurante Koldo Royo en el Paseo Marítimo de Palma, logrando una estrella Michelin. Además, es organizador y alma mater de diversos concursos culinarios, así como presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de las Islas Baleares, (Ascaib). Pero Koldo no es el único concursante vinculado con Mallorca que participa en esta edición de Supervivientes. El mallorquín Álex Adrover, que mantiene una relación sentimental desde 2008 con la también actriz Patricia Montero, es otro de los participantes: «Estar aquí es un regalo a ese niño de 6 años que soñaba con vivir este tipo de aventuras, voy a ser Álex al 100%. Voy a intentar superar todos los retos con el corazón en la mano, así que espero que nos veamos en Honduras», explicaba en su vídeo de presentación.