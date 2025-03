El presentador David Cantero ha concluido su etapa en Informativos Telecinco tras 15 años al frente de su edición de las 15:00 horas y, más recientemente, en la de fin de semana, tras convertirse en uno de los comunicadores más valorados de Mediaset España. El presentador se encontraba trabajando actualmente junto a María Casado, quien hoy le ha dedicado una emotiva despedida.

Antes de despedirse de la audiencia María Casado ha querido tener unas bonitas palabras con las que se ha emocionado y que ha dedicado a David Cantero. «Para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven... estoy sola, pero si se han dado cuenta hoy, quizá mi look les haya gustado. No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita por eso me la he puesto», ha comenzado explicando María Casado mientras se desanudaba la corbata de su compañero.

«Voy a aprovechar pues para decir que, David... ya saben, es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre. Se ha despedido como él lo hace siempre: en silencio y casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Hoy ha sido un día difícil para mí. Solo quería decirle que le quiero mucho», confesaba Casado con la voz entrecortada.

«Le echo mucho de menos, igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa. Pero nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes y que aquí tienes unos amigos. A ti te veo en los bares, que lo sepas», terminaba.