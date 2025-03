La Isla de las Tentaciones llega a su fin y las parejas vuelven a verse las caras tras más de un mes separados y después de que todos hayan caído en la tentación. Los primeros en reencontrarse fueron los mallorquines Eros y Bayan, en una hoguera que estuvo marcada por los reproches y las lágrimas, ya que ambos han caído en la tentación.

El mallorquín fue el primero que cruzó los límites con su tentadora Érika, a la que estuvo conociendo hasta que entró su compañero Álvaro en la villa. Bayan, por su parte, se dejó llevar también con su tentador Torres, del que ha afirmado en repetidas ocasiones que siente «una conexión».

De esta manera, su reencuentro estuvo tenso desde el principio. «No sé como no se te cae la cara de vergüenza», le espetó Eros a Bayan nada más llegar a la hoguera final. Tras varios minutos de recriminaciones y ataques, y después de visionar juntos las imágenes de su paso por la edición, llegaron las lágrimas.

La presentadora Sandra Barneda les pidió por favor que por los cuatro años que llevaban de relación dejaran «de lado los reproches» y hablaran «desde el corazón». Fue ahí cuando ambos se derrumbaron y se pidieron «perdón» por el daño que se habían hecho durante esas semanas en el programa. Posteriormente, Barneda les dijo que había llegado el momento de responder a la gran pregunta: «¿Cómo queréis abandonar la hoguera? Juntos, por separado, o con un nuevo amor».

Eros, en un ejercicio de autoestima, no dudó. «Me quiero ir solo, Sandra». Bayan, por su parte, y ante la sorpresa de su expareja, que lo calificó de «flipante», sorprendió en su decisión. «Me he dado cuenta de que siempre tengo que ponerme a mí misma ante todo. Esta experiencia no ha sido tan dura para mí porque he tenido un gran apoyo que siempre me ha dado más vida. Yo me quiero ir de aquí con Torres», zanjó la mallorquina, dando comienzo así a una nueva relación con el que había sido su tentador.