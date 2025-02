Supervivientes 2025 dará comienzo el jueves 6 de marzo y ya se ha desvelado gran parte del casting, entre ellos dos mallorquines: el actor Álex Adrover y el cocinero Koldo Royo. Todos ellos podrán rumbo a los Cayos Cochinos en breve y, por eso mismo motivo, el interprete de Yo soy Bea ha querido dejar las cosas arregladas en casa antes de su marcha al reality de Mediaset.

El actor ha compartido en sus redes sociales el último trámite que ha realizado para poder poner rumbo a Honduras. A pesar de que Adrover y Patricia Montero se casaron, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, el pasado mes de septiembre, todavía no habían formalizado la situación. Y es que la pareja no firmó los papeles del matrimonio y ha sido ahora, con la confirmación del actor como concursante del programa, cuando han dado el paso de hacerlo.

Mientras él se vistió con una americana beige, ella se puso una camisa blanca para acudir al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) para concluir, de forma legal, su boda. «Sí quiero oficial. No te dejo yo irte a la isla sin firmar, marido», aseguró la actriz en redes sociales.

«O firmo o no me deja irme a Supervivientes», escribió el mallorquín, siguiéndole la broma. De esta manera, Adrover podrá embarcarse en este nuevo proyecto con la tranquilidad de no dejar nada pendiente en España. Desde la Isla, tanto Patricia Montero como sus dos hijas en común estarán siguiéndole en la aventura.