Jesús Calleja ha hecho historia este martes, después de convertirse en el tercer español en ir al espacio. El presentador de televisión, que ha logrado ser el primer turista espacial con nacionalidad española, ha logrado cruzar la línea de Karman, la frontera espacial que está a 100 kilómetros de la superfície terrestre y que es el límite internacionalmente reconocido que marca la frontera de nuestro planeta con el espacio exterior.

El presentador ha hablado con Informativos Telecinco minutos después de aterrizar tras su viaje al espacio y ha desvelado cómo es la Tierra desde allí arriba. «Es tan abrumador, tan sublime. Tiene un azul tan intenso. Se ve perfectamente donde se acaba la Tierra. Estaba tan emocionado que me desorienté», ha contado el aventurero.

A la pregunta de si había perdido el norte, el presentador ha indicado que «a lo mejor lo he recuperado más que nunca, gracias a la visión del planeta, es una esfericidad casi perfecta. Hubo un momento en el que no pude hablar, se me agarrotó la garganta. Una gota flotó y era mía, estaba llorando. Nunca he vivido tantas emociones en tan poco tiempo. Tengo que recapacitar para contar lo vivido», ha asegurado.

Nada más aterrizar, Calleja ha afirmado que la experiencia «es increíble. La Tierra es muy bonita y la atmósfera es una línea muy fina. Es mi sueño desde pequeño. Estoy muy emocionado... Muchas gracias, no sé cómo explicarlo».