El popular colaborador de La Revuelta, Grison, ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la televisión española al confesar públicamente su reciente problema con la Guardia Civil. Durante la emisión del programa presentado por David Broncano en TVE, el músico relató con su característico humor cómo fue multado con 1.500 euros por circular sin seguro de vehículo, una revelación que dejó atónitos tanto a sus compañeros de plató como a los espectadores.

El incidente ocurrió en Almansa cuando agentes de la Guardia Civil le dieron el alto durante un control rutinario. Según explicó Grison en directo: «Me ha parado la Guardia Civil tronco, hoy en Almansa. Que, por cierto, de puta madre los chavales de la Guardia Civil». Esta última afirmación provocó la sorpresa inmediata de Broncano y Ricardo Castella, quienes no pudieron evitar mostrar su asombro ante el inusual elogio de su compañero hacia el cuerpo de seguridad.

La conversación continuó con Grison relatando los detalles del encuentro: «El caso es que me paran y me dicen: 'Oye mira que nos ha saltado... Estábamos comprobando la matrícula y que no llevas el seguro desde diciembre'». La situación tomó un giro inesperado cuando los agentes, desconociendo su situación personal, le sugirieron contactar con su madre, a lo que el colaborador respondió: «Me han dicho: '¿Quieres llamar a tu madre?' y he dicho: 'Lleva muerta siete años, así que voy a pagar la multa'».

Un despiste de alto coste para el colaborador de Broncano

El músico y humorista explicó que había estado circulando sin seguro desde diciembre sin ser consciente de ello, comparando su situación con la de Pablo Casado cuando fue expulsado del Partido Popular: «¿Te acuerdas cuando Pablo Casado le echaron del PP que no se lo vio venir?... Me largaron del seguro y desde diciembre estoy sin seguro y claro, 1.500 pavos».

Esta anécdota refleja la naturaleza espontánea y sin filtros que caracteriza a La Revuelta, programa que se ha convertido en el fenómeno televisivo de 2024 en España. Desde su llegada a TVE, el formato presentado por David Broncano ha logrado plantar cara al hasta ahora indiscutible líder de la franja, El Hormiguero de Pablo Motos, protagonizando una de las batallas de audiencia más comentadas de los últimos años en la televisión española.

Para rematar su anécdota con la Guardia Civil, y a petición de Broncano, Grison lanzó un mensaje a los agentes que le multaron: «Chavales de la Guardia Civil de Almansa, muchísimas gracias por no mirar en la guantera, porque si no hubieran sido 1.500 pavos más». Una frase que provocó las risas del público y dejó entrever que quizás no era el único problema que podría haber tenido con las autoridades.

El incidente, aunque costoso para el bolsillo del colaborador, se ha convertido en uno de esos momentos memorables que caracterizan al programa, donde las experiencias personales se transforman en contenido televisivo de primer nivel. Como él mismo comentó con humor tras relatar su multa: «La de gente que dice 'con mis impuestos'... pues hoy lo pago yo el programa».