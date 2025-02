Jesús Calleja, el famoso aventurero y presentador de televisión que este martes se convertirá en el tercer español en viajar al espacio, ha visitado Mallorca en múltiples ocasiones, dejando una huella imborrable. Sus expediciones y programas han mostrado la belleza natural y la riqueza cultural de la isla a una audiencia global.

Una de las visitas más memorables de Calleja a Mallorca fue cuando exploró la isla para su programa Planeta Calleja acompañado de Fernando Simón, la cara más visible para los españoles durante la pandemia del coronavirus. Durante esta visita, Calleja se sumergió en las aguas cristalinas de la costa mallorquina, descubriendo tesoros submarinos y explorando la fauna marina local. También se aventuró en la Serra de Tramuntana, donde practicó senderismo y escalada, maravillándose con los paisajes montañosos y los pueblos pintorescos.

Calleja regresó a Baleares para grabar un episodio de Volando voy. En esta ocasión, se centró en la problemática de la masificación turística y su impacto en el medio ambiente. Calleja sobrevoló la isla en helicóptero, mostrando las playas abarrotadas y los espacios naturales amenazados. También entrevistó a expertos y activistas locales, quienes compartieron sus preocupaciones y propuestas para un turismo más sostenible. De hecho, comprometido siempre con la conservación del medio natural, en el año 2012 participó en una de las conferencias del Club Ultima Hora, en la que hablaron sobre el desafío de la Cova de sa Gleda.

Jesús Calleja junto a Fernando Simón en la Serra de Tramuntana.

Más allá de ser escenario de sus programa de televisión, Calleja es un enamorado de las reservas marinas de Baleares. En más de una ocasión se le ha podido ver realizando inmersiones en la reserva de El Toro, junto dos de sus grandes amigos, el cantante David Bisbal y el actor Álex González, donde quedaron maravillados por la gran cantidad de especies marinas que habitan la reserva y de los trabajos de mejora que se han realizado en los últimos años. Además, disfrutaron de la belleza de los fondos rocosos y praderas de posidonia, un alga marina endémica del Mediterráneo que juega un papel fundamental en el ecosistema marino. «He vuelto a Mallorca a bucear con mi amigo Bisbal, posiblemente la mejor inmersión que hemos hecho en esta isla. Hace una década apenas había vida, pero se pusieron serios e hicieron la reserva marina en la isla de Toro y es increíble como se ha repoblado», comentó el aventurero.

Más recientemente, en 2021, Calleja volvió a Mallorca para disfrutar de unos días de buceo y risas con la humorista Silvia Abril y la actriz Toni Acosta. Juntos exploraron la reserva marina del Toro, en Calvià, y se maravillaron con la diversidad de vida marina. El leonés compartió su experiencia en sus redes sociales, destacando la belleza de los fondos marinos mallorquines y la importancia de su conservación. Durante sus frecuentes visitas a la Isla, también se le ha podido ver con Miquel Montoro disfrutando de un día de campo y conociendo de cerca todas las tradiciones y gastronomía local.

Calleja con el influencer mallorquín, Miquel Montoro.

Calleja dio las campanadas más emotivas de Mallorca

Jesús Calleja y Lara Álvarez fueron los encargados de dar la bienvenida al año 2019 desde Sant Llorenç des Cardassar para Mediaset. La elección de este municipio para la cadena nacional no fue casual, ya que había sufrido devastadoras inundaciones meses antes, y la retransmisión de las campanadas sirvió como un símbolo de apoyo y solidaridad hacia sus habitantes.

La retransmisión de las campanadas estuvo marcada por la emoción y la solidaridad. Calleja, conocido por su espíritu aventurero, no pudo contener las lágrimas al recordar los difíciles momentos vividos por los habitantes de Sant Llorenç. Las campanadas de Calleja y Álvarez en Mallorca dejaron un mensaje de esperanza y resiliencia. A pesar de las dificultades, la isla demostró su capacidad para superar la adversidad y mirar hacia el futuro con optimismo.

Las visitas de Jesús Calleja a Mallorca han contribuido a promocionar la isla como un destino turístico de naturaleza y aventura. Sus programas han mostrado la diversidad de paisajes, la riqueza cultural y la importancia de conservar el medio ambiente mallorquín.

Jesús Calleja y Lara Álvarez durante las campanadas en Sant Llorenç tras las inundaciones.

Por tierra, más y aire: Calleja viaja al espacio

El presentador Jesús Calleja se convertirá este martes en el tercer español en viajar al espacio, tras Miguel López-Alegría y Pedro Duque, y en el primero que lo hace sin ser astronauta profesional. El aventurero viajará al espacio este martes a las 15.45 horas, según ha informado Mediaset España. «Esto no hay quien lo pare, que me voy al espacio, cada vez que lo pienso, ¿cómo he podido llegar aquí?. Es la cantidad de carambolas que va dando la vida, pero si lo persigues», ha subrayado Calleja, quien ha explicado que aterrizará con paracaídas en el desierto de Texas y puede ir un familiar a recogerle, que será su hermano Kike.

Jesús Calleja viajará al espacio en el marco del acuerdo entre Mediaset y Amazon Prime Video. El aventurero es el protagonista de un programa en el que saldrá de la órbita terrestre a bordo de un cohete de la compañía Blue Origin. «Quiero llevar la bandera de España», señalaba Calleja en la presentación del programa. El presentador reconoce que ir al espacio siempre ha sido su sueño. «Cuando era niño, yo quería ser astronauta», aseguró Calleja.

El proyecto consiste en un especial de tres episodios emitidos por Prime Video que relata la preparación previa con entrevistas a otros astronautas y personalidades del sector, el propio viaje espacial -de 10 a 15 minutos de duración-, y el aterrizaje y proceso de asimilación.