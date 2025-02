El reconocido corredor de montaña y esquiador, Kilian Jornet, tuvo un detalle muy especial con el equipo de La Revuelta. El pasado jueves, el catalán visitó el programa de TVE y obsequió con par de zapatillas de su propia marca, NNormal, la cual ha creado junto a la marca mallorquina Camper. «Como lo importante para ser lo que somos es el equipo hoy he querido tener un detalle con ellos», le dijo a Broncano mientras repartía los regalos a Ricardo Castella, Grison y Jorge Ponce, dejando al presentador sin zapatillas.

El regalo de Jornet ha sido muy bien recibido por el equipo de La Revuelta, quienes han agradecido el detalle y han destacado la calidad de las zapatillas. Además, han resaltado la importancia de apoyar a marcas como NNormal que apuestan por la sostenibilidad y el deporte de montaña.

Sin embargo, al que pareció no hacerle tanta ilusión fue a Castella, que resultó un poco molesto con el comentario del deportista. Al darle unas zapatillas, el atleta le dijo: «Veo que necesitas hacer algo más de deporte». Un aspecto que no le hizo mucha gracia al colaborador, que le contestó: «Para hacer un regalo no hace falta faltar».

Las zapatillas NNormal son un calzado de alto rendimiento diseñado específicamente para corredores de montaña y actividades al aire libre. La marca se caracteriza por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, dos valores que comparten tanto Kilian Jornet como Camper. Diseñados en Mallorca y testados en Noruega —es más, el mismo nombre fusiona ingeniosamente sus dos orígenes (Nor-uega y Mal-lorca)—, los productos de NNormal reflejan la filosofía compartida de la colaboración: aunar autenticidad y funcionalidad como incentivo para que la gente disfrute y respete la naturaleza.

Kilian Jornet es un referente mundial en el mundo del deporte de montaña. Ha ganado numerosas competiciones y ha establecido récords en ascensiones a montañas de todo el mundo. Además, es un defensor de la sostenibilidad y del respeto al medio ambiente.