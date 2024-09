Victoria Federica: «Soy muy bromista, mi broma favorita es poner petardos en cigarros»

Victoria Federica de Marichalar Borbón celebró este lunes su 24 cumpleaños en el plató de El Hormiguero, donde fue entrevistada por Pablo Motos. La charla coincidió con el debut de David Broncano en La 1, competidor directo del programa.

El inicio de la conversación estuvo centrado en la participación de la nieta del rey emérito en El Desafío, Pablo Motos elogió su «coraje y valor», a lo que ella respondió: «Me he superado a mí misma en muchísimas cosas». Rápidamente la entrevista pasó a un plano más personal y Victoria Federica explicó que contó con dos escoltas hasta que cumplió los 18 años: «Lo llevé bastante bien y al ser adolescente, un poco agobiada. Sigo teniendo relación con muchos de ellos. Cuando me los encuentro me hace mucha ilusión y los abrazo».

Sobre su etapa académica, comentó que «no era ni la mejor ni la peor estudiante» y recordó que lo que más temía eran las matemáticas, hasta que tuvo una profesora que le enseñó «superbien». También relató una anécdota de su época en Inglaterra, cuando liberaba al perro de la directora del internado que lo tenía encerrado: «Le abría la puerta para que fuera libre». Además también reconoció ser una persona «muy bromista» y explicó una de sus bromas favoritas: «Lo que más me gusta es meter petardos en los cigarros a mis amigos. En navidades me voy a la Plaza Mayor y compro estas bromas, mi cargamento anual para todo el año», dijo.

Victoria Federica ha recibido una exquisita educación en los mejores colegios: La exquisita educación:#VictoriaDeMarichalarEH pic.twitter.com/X7pBv6EBFM — Al Mal Tiempo (@labiosrojos___) September 9, 2024

En cuanto a sus gustos, destacó su afición reciente a la fideuá y su particular manía de arrancarse las costras, lo que le ha dejado cicatrices en las piernas. Además, confesó que suele poner cinco o seis alarmas para despertarse y, en ocasiones, se queda dormida después de que suenen. Finalmente, mencionó que disfruta mucho de la música, especialmente del reguetón, y que haría cola por ver a Adele en concierto.