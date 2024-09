El fichaje de David Broncano provocó una fuerte crisis en RTVE que acabó con la destitución del director de Contenidos, José Pablo López, y de la que era presidenta interina, Elena Sánchez. Hoy, el presentador ha roto su silencio y ha afirmado tajante que se «ha convertido injustamente en un asunto de Estado».

«En verdad estoy muy tranquilo con lo que ha pasado en los últimos meses, no me llevo disgustos, pero el nivel de retorcimiento con el que se han dicho ciertas cosas, y otras que se han publicado falsas… Ha habido estupefacción con el nivel de utilización política, es decir, se ha utilizado y se ha convertido en un asunto de estado injustamente buscando intereses particulares y mediáticos, y eso gracia no me ha hecho», reconoce.

Broncano ha participado este miércoles en el FesTVal de Vitoria para presentar 'La revuelta', el programa que se estrenará el próximo día 9 en TVE y que es el heredero del popular 'La resistencia', que emitió Movistar Plus+ entre 2018 y el pasado mes de julio. La contratación del presentador por RTVE llegó hasta el Congreso de los Diputados, en el que, según dice el humorista, se llegó a sacar su foto diciendo que su programa le iba a quitar dinero destinado a los enfermos de ELA y a material para la Guardia Civil.

«Yo porque soy muy tranquilo, y no me lo he tomado a la tremenda, pero eso en otra persona te puede reventar, y además cuando saben ellos perfectamente que es mentira, porque el dinero de RTVE se utiliza para hacer programas, no se lo quita a otros ministerios», ha señalado. Además ha asegurado que su fichaje por la cadena pública ha sido totalmente «transparente» y no fue «un plan de Pedro Sánchez para bajarle audiencia al 'Hormiguero'», como se ha asegurado.

«Si la gente piensa que en el programa vamos a hacer propaganda sobre Pedro Sánchez está muy equivocado, es más le invito a que lo vea y opine», ha afirmado. Y ha reconocido que no le importaría entrevistarle, aunque si se abre la veda de entrevistar a políticos en su programa, preferiría a Mariano Rajoy. «Creo que más allá de político, es una persona graciosa, ya sin quererlo y podría estar bien», ha apuntado entre risas.

Broncano también ha hablado sobre el malestar que ha generado el coste de su contrato y ha aclarado con sorna que ya era rico antes de hacer 'La resistencia' porque antes trabajó en otros programas muy bien pagado. «El dinero que ha salido publicado no es mi sueldo, sino el presupuesto del programa, que no es para mí, sino a repartir entre todos los trabajadores, así que nadie puede saber lo que gano ni lo que tengo», ha detallado. Se refería a la cifra de 14 millones de euros por temporada para un contrato de dos años que en la segunda se podría cancelar o renegociar las condiciones si en los primeros seis meses no se alcanza una cuota de pantalla del 7,5 %.