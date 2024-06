Cristina Pedroche pone en apuros a Pablo Motos

La presentadora, modelo e 'influencer' Cristina Pedroche ha puesto contra las cuerdas a Pablo Motos este miércoles durante la emisión en directo de 'El Hormiguero', protagonizando todo un momento 'tierra trágame'. Pedroche ha pasado por el programa para presentar su primer libro, Gracias al miedo, con reflexiones introspectivas que también ha compartido durante la emisión del espacio televisivo.

Este miércoles, el mismo día en que salía a la venta 'Gracias al miedo', el primer libro que escribe la presentadora de televisión, en el que aborda temas como la necesidad de escucharnos a nosotros mismos, las consecuencias del odio en las redes sociales y la importancia de preservar la salud mental, Pedroche lo presentaba en 'El Hormiguero', contándole a Pablo Motos el trasfondo de este proyecto tan personal: «El motivo es intentar entenderme a mí misma y ordenarme los pensamientos. Después de tener a mi hija todo me daba pánico y lloraba sin parar. Mi doctora me dijo que escribiera a modo de terapia y, sin decírselo a nadie, me puse a escribir en notas en mi móvil. Un tiempo después llegó la llamada en la que me propusieron que escribiera un libro y les dije que ya lo tenía escrito en el móvil, solo había que revisarlo y organizarlo». Pedroche ha querido saber si Motos se había leído el libro, así que directamente se lo ha preguntado, sin rodeo alguno. La respuesta, eso sí...ha sido un tanto comprometida.

El presentador ha reconocido que no se lo había leído, algo que ha entristecido bastante a Pedroche, quien le ha soltado: «Está muy mal que no te hayas leído mi libro». Pablo Motos se ha tratado de justificar argumentando una total falta de tiempo: «mira, si te cuento mi vida esta semana... Ha sido una locura. No he tenido tiempo». La 'influencer' se ha mostrado comprensiva, pero le ha rebatido que el libro es de fácil lectura: «Te juro que está hecho para que se lea muy rápido. Que sea muy ligero para por si hay alguna madre primera que le apetezca leerlo. Yo ahora no tengo mucho tiempo. Soy una de la lectura, pero no tengo tiempo de leer tanto como me gustaría…».

A raíz de esto, la conversación ha derivado en cierto cruce de acusaciones, aunque de tono burlón y con el cariño por delante. «Tú no tienes tiempo de leer, pero sí que me riñes a mí por no haberme leído tu libro. Muy bonito. Haz lo que te dé la gana. No te hablo durante 30 segundos», le ha contestado Pablo Motos, haciéndose el indignado, mientras que Pedroche le ha rebatido que «tú no tienes una niña todo el día detrás de ti». Durante el programa también han cabido, además de momentos graciosos y televisivos, reflexiones sobre la maternidad, el autoestima y el bienestar mental individual.