Pablo Motos salpica a su mujer al hablar de la infidelidad: «Si estás muy lejos, no cuenta»

Pablo Motos es de los que hablan sin pensar muchas veces en las consecuencias, algo que, al presentar en directo el programa de prime time de Antena 3, 'El Hormiguero', en ocasiones le ha traído consecuencias. Este lunes, durante el programa, Motos volvió a protagonizar cierta polémica al enredarse en un debate sobre lo que se considera una infidelidad. Con opiniones controvertidas, el tema ha salpicado a Laura Llopis, la mujer de Pablo Motos, con la que forma una de las parejas televisivas más estables del panorama nacional.

El debate, tan comentado en redes sociales, ocurrió este lunes, durante la visita al programa de los actores Almudena Amor y Javier Rey, que acudieron a 'El Hormiguero', con motivo del estreno de la película que protagonizan, 'La mujer dormida', un film, precisamente en el que la infidelidad juega un papel clave en la trama. A raíz de dicha temática, las hormigas Trancas y Barrancas propusieron jugar al «Test de la infidelidad», poniendo sobre la mesa ciertas situaciones hipotéticas, a las que tanto el presentador como los invitados, tenían que pronunciarse si lo consideraban o no una infidelidad.

En este sentido, Javier Rey mantuvo una postura bastante firme con respecto al tema, mientras que Almudena Amor, y sobre todo, Pablo Motos, se mostraron más flexibles. El presentador insistió en que no es infidelidad pensar en otra persona mientras se mantienen relaciones íntimas: «Si llevas 20 años de relación, es mejor pensar en otra persona y seguir teniendo relación». La cosa no acabó ahí, sino que Motos siguió incidiendo en el tema, negando tampoco que concurriese en infidelidad al masturbarse con una fotografía de una expareja: «No me parecería grave que alguien lo hiciese. Si investigamos a cualquier persona, todo el mundo se merece cinco años de cárcel. Creo que nuestras cabezas son muy políticamente correctas, pero por dentro ocultamos muchas cosas».

También hablaron sobre las relaciones a distancia, a lo que Motos dijo, medio en broma, que, de producirse una infidelidad, si la pareja se encuentra distanciada, es menos grave: «Creo que cuanto más lejos estás, menos grave es todo. Si es muy lejos, no es infidelidad». Lo importante para no considerarlo una infidelidad, según él, es que no haya sentimientos de por medio más allá de lo físico: «Otra cosa es que te enamores de alguien. Eso sí que es infidelidad».

En este punto, el presentador de 'El Hormiguero' se soltó y se abrió con respecto a la relación que mantiene con Laura Llopis, con esta misma filosofía en cuanto a las infidelidades y los límites de pareja :«Mi mujer es la coordinadora de guion y habíamos pactado un beso con una chica. Mi mujer me decía 'Dáselo bien, no se lo des con vergüenza. Dáselo a tope».

Pablo y Laura, más de 30 años juntos

Pablo Motos y Laura Llopis llevan ya más de 30 años juntos y constituyen una de las parejas televisivas más consolidadas. Se conocieron cuando trabajaban juntos en la redacción de Valencia de la cadena radiofónica Onda Cero. Ella trabajaba de productora y él, como presentador. Según ha contado Motos, se enamoró al instante, algo que a Laura le costó más tiempo, durante el cual Pablo no cesó en tratar de conquistarla. Llopis ya tenía por aquel entonces dos niñas pequeñas, fruto de una relación anterior, pero no fue impedimento para él. Se casaron en una boda muy íntima y sin lujos y comparten desde sus inicios no solo vida sentimental, sino también profesional. Laura Llopis es en buena medida responsable del éxito de 'El Hormiguero', del que es coordinadora de guion.