La cantante argentina Nathy Peluso acudió este lunes a El Hormiguero para presentar Grasa, su nuevo disco que verá la luz en 2024, tras cuatro años sin publicar ninguno. Peluso protagonizó una entrevista personal, con ciertos toques de humor, en la que habló de sus canciones, de sus manías y desveló pequeñas pinceladas del concepto del trabajo que dentro de poco verá la luz.

«¿Por qué llevas puestos tres pantalones a la vez? Pareces una pasajera de Ryanair que no quiere pagar», preguntó Pablo Motos para romper el hielo, en relación a la portada del disco. «Qué hijo de puta... Pero arriba ahorré espacio. Es una declaración de intenciones... Elegí esa tapa porque es la que mejor refleja la intimidad, tienes que mirar en el espejo y darte cuenta de quién eres, revisar», contestó ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nathy Peluso (@nathypeluso)

Aunque no se conocen muchos detalles del trabajo, sí se sabe que se han grabado por lo menos 15 videoclips. «Básicamente, he hecho una película, un formato largo de visualesy cada canción tiene un videoclip. La magia es que es muy teatral, es casi todo plano secuencia y todo pasa en un mismo espacio, los personajes van cambiando... Es una historia», aclaró Peluso.

.@NathyPeluso nos canta un trocito de «Envidia», una canción que sale este viernes en su nuevo disco, ‘Grasa’ #NathyPelusoEH pic.twitter.com/fennI0809W — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2024

Fue una entrevista bastante personal, durante la que Motos le preguntó acerca de que se comentaba que de pequeña había sentido que no encajaba. Peluso explicó: «Me pasó desde chiquita. Quizás no era lo que la gente esperaba, era más histriónica, quizás tenía una manera de pensar o sentir las cosas más exagerada... Eso sí que me pasó un poco de factura, pero a mí me dio fuerza, poder y me hizo salir hacia adelante». A lo que añadió: «La factura a veces se interpreta como algo negativo y yo siento que es todo lo que tienes que vivir para convertirte, transitar».

Su 'neurotismo' y manías

La charla derivó también a las manías. Todo comenzó al preguntarle el presentador sobre si era maniática, a lo que la cantante contestó: «Depende de para qué. Para crear, por ejemplo, sí, bastante. Me gusta la excelencia». «Excelencia es una forma de decir obsesión», rebatió Motos. «Puede ser, es gran parte de mi personalidad, sobre todo a la hora de crear... Me parece que en los detalles y en lo minucioso está la excelencia y yo siempre la busco, es un poco mi obsesión, soy un poco neurótica con buscar esos detalles», argumentó Peluso. De los detalles para la perfección, pasaron al 'neurotismo' que dice sufrir la cantante, que confesó algunas de sus muchas manías: ha llegado a llevar sábanas y hasta almohadas propias a los hoteles.