Chenoa confiesa «amiguismo» al puntuar el sorprendente movimiento de caderas de Bustamante

La cantante mallorquina Chenoa, jurado del popular show televisivo 'Tu cara me suena', de Antena 3, ha confesado en la última emisión del programa haberse dejado influenciar por cierto «amiguismo» a la hora de puntuar a David Bustamante, concursante de la edición. «Un poquito de amor a mi Busta le tengo que dar», dijo la mallorquina, compañera de Bustamante en la primera edición de 'Operación Triunfo', el programa que catapultó a la fama a ambos hace ya más de 20 años.

David Bustamante ha tenido que imitar en esta Gala 6 de este pasado viernes al grupo de música mexicano Magneto, con su tema ‘Vuela, vuela’. Lo ha dado todo, con la enorme energía que le caracteriza y hasta sorprendentes movimientos de cadera que ha tratado de imitar con esmero. De hecho, la coreografía ha sido sin duda alguna lo más destacado del show de Bustamante.

La reproducción de la actuación obtuvo buenas calificaciones por parte del jurado: un 4 de Lolita, dos 5 de Àngel Llàcer y Carlos Latre y un 7 de Chenoa, algo que sorprendió incluso hasta al presentador, Manel Fuentes, quien comentó que Bustamante había sacado una puntuación considerablemente más alta que los demás concursantes, haciendo alusión a su vínculo con Chenoa.

La mallorquina, miembro del jurado, se quiso explicar, argumentando que Bustamante se había esforzado, y que merecía como mínimo «un notable raspado». Pese a las alegaciones, acabó confesando cierto amiguismo y hasta se unió con él al escenario e imitó su movimiento de caderas. «Es una actuación donde hemos visto de todo y más. La coreografía te la has currado. Es para comerte con patatas, eres de una ternura...No es tu mejor noche, pero a mí me importa un pito. Ha estado muy bien. Te quiero tanto que aunque te ponga una nota regulinchi, da igual».